Волк Один восстанавливается в приюте после жизни в квартире (Фото: Скриншот видео YouTube Збережи дикість)

Год назад волонтеры забрали волка Одина из одной из столичных квартир, где он жил в течение двух лет. Сейчас дикий зверь восстановил здоровье и даже возглавил стаю в приюте.

Историю волка УП. Життя рассказала кандидат биологических наук, совладелица медвежего приюта Біла скеля Марина Шквиря.

Животное родилось в марте 2023 года. Одина приобрели в интернете жители столицы, которые содержали его в квартире многоэтажного дома. По словам волонтеров, в таких неестественных условиях волку не хватало освещения и правильного питания.

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«Его кормили всем подряд, как домашнее животное. Давали даже суп или мороженое, мясо и рыбу после термической обработки, что не является правильным рационом для волка», — рассказала Марина Шквиря.

По словам волонтеров, у волка была врожденная аномалия расположения яичек. Однако из-за условий содержания со временем возникли и другие проблемы — в частности, рахит. Однажды под тяжестью собственного тела у Одина сломалась лапа, из-за чего в конечность установили металлическую пластину, которая остается там до сих пор.

Когда волк достиг половой зрелости, он стал опасен для людей, поэтому владелица решила обратиться к волонтерам, чтобы обезопасить себя и троих детей.

«Из-за нарушенной социализации, физической слабости и, очевидно, недостаточного уровня тестостерона он был очень неуверен в себе, испытывал стресс от любого социального контакта и все время принимал позу подчинения в присутствии людей», — рассказывали волонтеры фонда Збережи дикість.

Однако за год пребывания в приюте, где условия приближены к естественным, а также обеспечены необходимый уход и правильное питание, Один смог восстановиться. Хищник обрел уверенность благодаря общению с самкой — гибридом собаки и волка по кличке Нимфадора.

«Именно волчица часто определяет статус других волков в стае. Мы сформировали пару, а затем добавили к ней полярного волка, но на более низкую ступень иерархии. В таких условиях им было комфортно и безопасно общаться», — поделилась Марина Шквиря.

Так Один стал вожаком собственной стаи.

В приюте также заботятся еще об одном волке — Алексе, которого в декабре 2025 года изъяли из квартиры на Оболони после того, как он напал на хозяйку. Недавно хищник переехал в Білу скелю, однако его психологическое состояние до сих пор не восстановилось: Алекс боится выходить на прогулку в открытый вольер.

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«Мы не планируем включать этого волка в группу — надеемся, что он сможет уехать жить за границу», — добавила Шквиря.