В начале апреля зооволонтеры из Центра спасения диких животных эвакуировали из Сумской области волка Байка . У животного были серьезные проблемы с физическим здоровьем, однако оказалось, что и психологическое состояние у него плохое.

Об этом рассказали в Wild Animals Rescue Center.

«За многие годы спасения мы сталкивались с различными эмоциональными состояниями у подопечных, ведь в неволе у диких животных часто страдает психическое здоровье из-за замкнутого пространства, однообразия, жестокости со стороны людей и отсутствия возможности двигаться. А с полномасштабной войной добавилось еще больше стресса, и теперь животным приходится страдать еще и от посттравматического синдрома», — отметили в центре спасения.

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Байка эвакуировали из места, которое расположено в пяти километрах от российской границы. Там животное страдало не только от жизни в вольере, но и от постоянных взрывов, от которых волк не мог ни спрятаться, ни убежать. Поэтому кроме проблем с физическим здоровьем у Байка возникли проблемы с психологическим состоянием.

«Байк приехал к нам не только в ужасном физическом состоянии. Кроме воспаления кожи, ушей и многочисленных проблем с внутренними органами, он имеет еще и тяжелый посттравматический синдром. И если проблемы с физическим здоровьем еще можно как-то решить, то проблемы с психическим здоровьем часто требуют лет восстановления.

Обострение мы заметили несколько дней назад, после того, как над нашим Центром пролетал самолет. Байк так испугался гула самолета, что забился в угол вольера и трясся там до вечера, ни на что не обращая внимания. Вот такие последствия войны и человеческой жестокости", — добавили в Wild Animals Rescue Center.

Зооволонтеры отметили, что лечение Байка очень тяжелое и длительное, однако они делают все для того, чтобы улучшить его здоровье.