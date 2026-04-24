33 дня без сознания. Из львовской больницы выписали последнего пострадавшего в результате теракта 22 февраля

36-летнего военного Александра Фалата выписали из больницы во Львове. Мужчина стал жертвой теракта, который произошел 22 февраля .

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Александр — военнослужащий Национальной академии сухопутных войск. По словам мужчины, на месте теракта он оказался случайно — парковал машину, когда увидел большое количество полицейских и карет скорой помощи. Александр решил подойти и помочь при необходимости.

Реклама

«Я пришел к дому, где произошел взрыв. Первого взрыва не слышал. Забежал внутрь — вижу много людей на полу, разбитые окна. Бросился оказывать первую медицинскую помощь и раздался второй взрыв. Дальше ничего не помню», — рассказал пострадавший.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

Скорая доставила тяжелораненого военнослужащего в Больницу Святого Пантелеймона. Всего той ночью в больницы Первого медобъединения Львова привезли 19 пострадавших.

«Во время поступления состояние Александра было критическим. Наша команда хирургов немедленно взяла его в операционную, где мы в первую очередь останавливали массивное кровотечение. Почти все участки тела были поражены обломками. Нашей первоочередной задачей было спасти его жизнь», — рассказал врач-хирург Василий Мороз.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

Александр пробыл 33 дня без сознания. В целом мужчина провел в отделении интенсивной терапии почти полтора месяца. «Когда я проснулся, не сразу понял, что произошло и где я. Прошло больше месяца после теракта. Посмотрел на свое тело, и осознал, что я один из пострадавших», — вспомнил военнослужащий.

За время лечения Александр перенес десять операций, впереди его ждут новые вмешательства. «Вследствие осколочных ранений у него сформировались значительные дефекты мягких тканей, которые мы закрывали с помощью нескольких пластических операций. Сейчас самой большой проблемой остается поражение седалищного нерва. В ближайшее время планируем серию реконструктивных вмешательств, чтобы восстановить функцию ноги», — рассказал заведующий отделением хирургии № 1 Игнат Герич.

Сегодня, 24 апреля, Александра выписали из больницы. Однако мужчине должны выполнить еще около пяти операций, для чего через несколько недель он временно вернется в стены медучреждения.