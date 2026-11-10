Шесть суток в ледяной воде. Водолазы ГСЧС получили награды за ликвидацию аварии на ТЭЦ в Киеве

Водолазы ГСЧС получили награды за ликвидацию аварии на ТЭЦ в Киеве (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

Трое водолазов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили награду Спасатель года в рамках благотворительной премии Golden Glove. Прошлой зимой они в течение шести суток ремонтировали поврежденную трубу киевской ТЭЦ при 15-градусном морозе.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Награды получили Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк. Почетные знаки отличия им вручил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

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«Эта награда — знак глубочайшей признательности всем украинским спасателям за их титанический ежедневный труд ради жизни страны», — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС / Telegram

Как сообщили в МВД, прошлой зимой во время российского обстрела на одной из киевских ТЭЦ была критически повреждена труба, что привело к подтоплению. Авария осложнила восстановление оборудования, от которого зависели тепло- и электроснабжение в домах тысяч людей.

В условиях мороза до -15°C водолазы ГСЧС выполняли работы непосредственно под водой. Спасателям удалось остановить утечку, после чего коммунальные службы смогли продолжить ремонт оборудования.

К ликвидации аварии привлекли пятерых водолазов: Артёма Орлова, Дениса Фролова, Михаила Хижняка, Андрея Власенко и Антона Гайтана.

Ранее они получили государственные награды за эту операцию:

Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк получили ордена За мужество III степени;

Андрей Власенко — орден Даниила Галицкого;

Антон Гайтан — медаль Защитнику Отечества.

Golden Glove — благотворительная премия, учрежденная Анной Буткевич; ее цель — чествовать людей, чей самоотверженный труд и героизм ежедневно помогают Украине выстоять и уверенно двигаться к победе.