Жена приобрела в магазине. Врач из Львова умер после употребления ядовитого растения вместо черемши

В Университетской больнице во Львове 12 апреля в результате отравления умер спортивный врач Зиновий Полянский. Госпитализирована также его жена. Предполагается, что супруги отравились растением, которое напоминает черемшу.

Об этом пишет ZAXID.NET.

По факту смерти спортивного тренера и отравления его жены правоохранители открыли уголовное производство с пометкой несчастный случай.

По предварительной информации, 6 апреля супруги отравились листьями неизвестного растения, которое перед этим приобрели как черемшу. В результате отравления 67-летнего Зиновия Полянского и его жену госпитализировали в реанимацию с предварительным диагнозом отравление неизвестным веществом, однако точную причину будут устанавливать специалисты.

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12 апреля Зиновий Полянский умер. Его жена находится в состоянии средней тяжести.

«Это большая потеря для всего спортивного сообщества Львовщины и украинского регби. Зиновий Петрович был не только высококвалифицированным врачом, но и человеком с большим сердцем, который отдал много лет служению спорту и здоровью спортсменов», — написали в Федерации регби Львовской области после новости о смерти спортивного врача.

По словам сына супругов, ядовитое растение, которое напоминало черемшу, его мать приобрела в магазине на территории гаражного кооператива. «Я лично разговаривал с продавцом, который подтвердил, что это растение на продажу ему передал его знакомый», — рассказал сын Станислав Полянский.

Мужчина рассказал, что его родители отравились не черемшой, а безвременником осенним (Colchicum autumnale) — краснокнижным растением, которое внешне похоже на черемшу, однако содержит сильные токсины. Такую информацию ему озвучили врачи. Станислав считает, что листья ядовитого растения попали в пучок черемши, из которой его мать сделала салат.

Безвременник осенний / Фото: kvitkainfo.com

Черемша / Фото: kvitkainfo.com

Сын рассказал, что признаки отравления проявились через несколько часов после употребления пищи. Состояние отца резко ухудшилось, у мужчины началась рвота и понос, а затем начали отказывать органы.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство) с дополнительной отметкой — несчастный случай.