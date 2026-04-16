Львовская учительница назвала ученика «тупым», потому что отец-воин не занимается его воспитанием
Учительницу из Львова обвинили в травле ученика (Фото: Unsplash Taylor Flowe)
Об этом сообщил журналист Роман Онишкевич, отметив, что эта история произошла с сыном его друга-нацгвардейца.
«Оказывается, у нас есть учительницы, которые считают, что дети «тупые» и «дебильные», потому что папа, видите ли, на войне и не занимается воспитанием!!!
Когда позвонил с фронта товарищ и рассказал о досадной ситуации, случившейся во львовской школе № 13, я, говоря культурно, удивился. Я понимаю, что дети в школе могут быть сбитыми и делать учителям нервы. Но я не понимаю, как аргументом учителя может быть публичное обвинение ребенка в «тупости», потому что отец-воин не имеет возможности полностью заниматься воспитанием", — написал Онишкевич.
По словам журналиста, ситуацию можно было бы «списать» на «всплеск эмоций», однако по его данным это происходило неоднократно. Онишкевич отметил, что лично знает отца ребенка и самого мальчика. По его словам, ребенок помогал отцу волонтерить еще до того, как мужчина присоединился к рядам защитников.
«Очень жаль, что такой паскудный инцидент произошел в школе, где много учителей, учеников и родителей искренне и самоотверженно помогают военным. Поэтому не хотелось бы, а и тень падала на весь педагогический коллектив», — добавил Роман Онишкевич.
Отмечается, что отец мальчика написал письмо директору школы, в котором рассказал об инциденте с оскорблениями его сына со стороны учительницы. В письме говорится в частности о том, что после очередной ситуации с оскорблениями администрация школы решила поговорить с ребенком для выяснения обстоятельств, однако сами родители не были проинформированы об этой беседе.
«Такое отношение к ребенку продолжается уже давно.
Насколько мне удалось выяснить, подобное поведение учительницы продолжается минимум два года и руководству школы об этом было известно…", — добавил в письме отец школьника.
Глава Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк отреагировал на информацию о травле школьника со стороны учительницы и заявил, что для изучения инцидента создали комиссию, которая общается с администрацией заведения и всеми причастными, чтобы выяснить все детали.
«Получим полную информацию, чтобы объективно принимать какие-то решения и тогда сможем комментировать. Прошу набраться терпения и не ставить ярлыки одной или другой стороне до выяснения всех обстоятельств. Если описанные в соцсетях факты подтвердятся, поверьте, наша реакция будет четкая и безапелляционная», — отметил Андрей Закалюк.