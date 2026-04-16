25-летний Иван Пристанский перенес ОРВИ. После этого мужчина нуждался в пересадке сердца. Его в критическом состоянии доставили в больницу Львова, где нашелся донор.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

До 2024 года Иван был здоровым человеком. Однако два года назад у мужчины неожиданно появилась одышка, боль в груди и отеки. Когда он стал задыхаться и не мог спать, Иван решил обратиться к врачам.

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Мужчине диагностировали дилатационную кардиомиопатию — заболевание, когда сердечная мышца ослабевает, а камеры сердца растягиваются и становятся слишком большими. «От такой необратимой сердечной недостаточности не застрахован ни один человек. Дилатационную кардиомиопатию могут, скажем, вызвать вирусы гриппа и герпеса или бактериальная инфекция. В случае Ивана пусковым механизмом могло стать ОРВИ», — отметили в Первом медицинском объединении Львова.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

Обследование показало, что сердце пациента работает всего на 15%. Мужчина нуждался в пересадке сердца. «Было страшно. Но моя семья, жена и 3-летний сын дали мне силы. Именно они поддержали и вдохновили, чтобы стать в лист ожидания», — отметил Иван.

В течение семи месяцев пациент ждал донора. С каждым днем его состояние ухудшалось. за неделю до трансплантации Ивана привезли в больницу Львова в тяжелом состоянии. «Каждый день я лежал и молился, чтобы появился донор. Потому что я очень хотел жить», — рассказал пациент.

31 марта появилось донорское сердце. В ту же ночь медики провели пересадку, после чего в груди Ивана забилось новое сердца.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

«Когда я открыл глаза после операции, почувствовал невероятную радость. Разница между до и после колоссальная. Я смог свободно дышать уже в первый день. А нормально спать — это вообще было что-то невероятное. Впервые за долгое время я почувствовал себя счастливым. Теперь у меня новая жизнь», — поделился Иван, который на 14 сутки после операции мужчина вернулся домой к семье.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

В Первом медицинском объединении Львова также поблагодарили родных донора, отметив, что разрешение на посмертное донорство спасло жизнь не только 25-летнему Ивану, но и 45-летней женщине с циррозом печени и двум пациенткам, 36-ти и 50-ти лет, с почечной недостаточностью.