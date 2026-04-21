Вышел на балкон посмотреть на шахед. У львовянина обнаружили 10-сантиметровый кусок стекла в легком после атаки РФ

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

24 марта Юрий должен был идти на работу, однако после новостей о возможной атаке решил остаться дома вместе с 14-летней дочерью. Семья живет на девятом этаже дома в Сиховском районе и обычно всегда идет в укрытие, однако 24 марта отец и дочь решили выйти в коридор во время воздушной тревоги.

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В больнице рассказали, что Юрий прочитал, что один из шахедов летит в направлении Зубровского леса, который хорошо видно из окна его квартиры, и вышел на балкон посмотреть.

«Я так голову с балкона вытянул и смотрю. Нет, но звук все ближе. Я потихоньку закрываю окно на балконе и только я переступаю в комнату — взрыв. Меня бросило на пол. Поднимаюсь и вижу, что начинает кровь течь, но не знаю откуда», — рассказал мужчина.

Парамедики добровольческого медицинского батальона Госпитальеры прибыли на место атаки одними из первых и доставили Юрия в больницу. У мужчины были осколочные ранения конечностей, а также ранения грудной клетки — 10-сантиметровый осколок стекла пробил левое легкое и застрял возле нисходящей части аорты — крупнейшего сосуда в организме.

«Грудная клетка — это участок, где размещены крупные сосудистые структуры, повреждение которых может вызвать профузное кровотечение, которое хирурги не всегда могут остановить. Была опасность, что инородное тело может мигрировать и нанести то повреждение, от которого пациент погибнет», — поделился торакальный хирург Больницы Святого Луки Тарас Мельничук.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

Юрия срочно прооперировали. Обычно при таких ранениях медики проводят открытую операцию, однако в этот раз врачи решили не травмировать пациента дополнительно и провести операцию малоинвазивным методом, то есть через небольшие проколы. Медикам удалось осторожно извлечь обломок, не задев ни одного важного сосуда, остановили кровотечение и восстановили целостность легкого.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

«Я думаю, что я теперь еще должен сделать в той жизни, если я остался жив. Хотел бы конечно проводить больше времени с семьей. И, как говорится, ценить теперь каждую минуту жизни», — добавил Юрий, который уже находится дома. После полученного опыта мужчина призывает украинцев не играть воздушную тревогу и ни в коем случае не выглядывать из окон и балконов.