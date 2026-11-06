«Пришлось вызывать скорую». В центре Львова мужчина разбил голову о новую скульптуру Правда

Во Львове мужчина получил травму из-за новой скульптуры под названием Правда, установленной в центре города. Он разбил голову о выступ объекта, который не заметил в темноте. Мужчине пришлось вызывать скорую помощь.

О неприятном инциденте, произошедшем в центре Львова, ссылаясь на адвоката Олега Мицыка, к которому мужчина обратился за юридической помощью, сообщает издание Твоє місто.

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«Ко мне обратился мужчина, который вчера вечером получил травму из-за скульптуры на проспекте Свободы. Он разбил голову, так как в темноте не видно этого бревна, выступающего далеко за пределы самой скульптуры. Мужчине пришлось вызывать скорую», — рассказал адвокат.

По словам Мицыка, важно выяснить, кто отвечает за установку скульптуры и были ли соблюдены требования безопасности при ее размещении.

«Нужно установить, кто несет ответственность, кто ее установил, есть ли проект. Но прежде всего очевидно, что эта вещь опасна! Я только утром о ней прочитал, а уже вечером обратился мужчина, получивший травму», — подчеркнул адвокат.

Отметим, что новую деревянную скульптуру Правда, выполненную в виде человеческой головы, вырезанной из массивного куска дерева, установили на пешеходной части проспекта Свободы 5 ноября.

Голова насквозь пронизана длинной черной горизонтальной конструкцией. Эта балка выступает за пределы головы с обеих сторон. Она расположена примерно на высоте человеческого роста. В темное время суток, при отсутствии дополнительного освещения, она может быть малозаметной.

Арт-объект был установлен в рамках Недели скульптуры под кураторством Павла Гудимова. Автором этого произведения является Владимир Семкив.

«Правда — это всегда больно. Это кол, вогнанный в глотку, — это касается и прессы, и свободомыслящих людей, и художника, который не всегда может делать то, что хочет», — рассказывал Павел Гудимов.

Стоит отметить, что недавно во Львове, на площади перед Оперным театром, появился арт-объект под названием Говерла. Он представляет собой пирамиду, сложенную из кирпича. Этот объект был создан в рамках Львовской недели скульптуры. По словам Павла Гудимова, инсталляция имеет символическое значение, поскольку пирамида служит метафорой стойкости. Несмотря на воодушевление организаторов, сами горожане и пользователи соцсетей не оценили эту композицию.