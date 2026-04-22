Во Львове девочке с редким пороком пересадили почку от папы и часть печени от мамы

13-летней харьковчанке Марии Момот с редким синдромом Кароли пересадили почку от папы и часть печени от мамы. Девочка стала вторым ребенком в Украине, которому провели такое вмешательство .

Об этом сообщили в Центре трансплатнологии Львова.

По словам медиков, девочка родилась с редким синдромом Кароли в сочетании с поликистозом почек. «Это генетическое заболевание, при котором желчные протоки внутри печени расширяются и образуются кисты», — отметили представители больницы.

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Сначала у ребенка из-за недуга пострадали почки. Тогда ей провели операцию по пересадке органа от папы. После этого родители надеялись, что состояние Марии стабилизируется и печень не потребует вмешательства. Однако в ноябре 2025 года девочка попала в харьковскую больницу в критическом состоянии с венозным кровотечением из пищевода.

«Кровотечение возникло из варикозно расширенных вен пищевода как следствие портальной гипертензии, то есть повышение давления в воротной вене», — пояснила нефролог Детской Больницы Святого Николая Лилия Грицкив.

Фото: Facebook Центр трансплантології Львів

После того, как харьковские медики стабилизировали состояние ребенка, ее перевезли в больницу Львова. Там врачи провели обследование и выяснили, что мама Марии может стать донором. К операции присоединилась команда из Национального Научного Центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова.

Фото: Facebook Центр трансплантології Львів

«Трансплантации от родственного донора всегда сложнее, чем от посмертного. Ведь мы должны заботиться не только о состоянии реципиента, но и о безопасности донора. Это требует высокого уровня технических навыков и значительного опыта. Мы поддержали наших львовских коллег и поделились с ними собственными наработками, чтобы в будущем они могли самостоятельно выполнять такие вмешательства», — говорит заведующий отделением трансплантации и хирургии печени Института Шалимова Александр Гриненко.

«Во время операции у донора мы изъяли левую долю печени вместе с левой желудочной артерией, чтобы увеличить длину и диаметр сосуда для Марии. Так как ее собственная печеночная артерия была слишком малого калибра, это могло вызвать осложнения в послеоперационном периоде. Но нам удалось учесть эту сложность и адаптироваться. Поэтому операция прошла успешно», — добавил врач-трансплантолог Олег Гузий.

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Фото: Facebook Центр трансплантології Львів

Послеоперационный период выдался непростым, однако Марию уже выписали из больницы. Девочка вскоре будет в родном Харькове.