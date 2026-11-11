В Сети нашли предполагаемую девушку бизнесмена Владислава Соколова. Мужчину связывают с делом о возможном хищении бюджетных средств , выделенных на строительство защитных сооружений для энергообъектов в Киевской области, а также укрытия для столичного лицея.

Фотографию профиля девушки в Instagram и снимки, на которых она запечатлена вместе с Соколовым, обнародовала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. В настоящее время аккаунт предполагаемой спутницы бизнесмена скрыт.

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«А вот и муза крокодила. А вы сидите без света и троллейбусов», — написала Данилюк-Ярмолаева.

В Instagram девушка зарегистрирована под именем «Анжелика Александровна» (angeli_a_volte_diavoli_). Судя по описанию профиля, она ведет блог Angelic Soul Alchemy, посвященный духовным практикам, работе с энергией и личностному развитию. Себя она позиционирует как «проводника к твоему истинному «Я». Среди своих интересов она указала спорт, энергию и путешествия. На профиль девушки в Instagram подписаны 18,7 тысяч человек; свой аккаунт она ведет на русском языке.

На фотографиях, опубликованных журналисткой, видно, как девушка отдыхала с Владиславом Соколовым. Вместе они посетили Мексику в феврале 2023 года и побывали во французском Куршевеле в январе 2024-го.

Одну из фотографий с Соколовым девушка подписала так: «Читать своего мужчину как бога может только богиня».

Также таинственная Анжелика демонстрировала в своем профиле дорогостоящие перелеты на частных самолетах.

«Высокие стандарты уберегают тебя от низкопробных событий. Когда знаешь, каково это — „ох**нно“, „нормально“ — уже не вариант», — подписала она одно из таких фото.

Похоже, Соколов не собирался ограничиваться одной лишь музой, ведь он писал откровенные и двусмысленные комментарии многим девушкам в Threads.

Напомним, что у Владислава Соколова, которого связывают с делом о вероятном хищении бюджетных средств, выделенных на обустройство укрытий для энергообъектов Киевской области, обнаружили роскошный пентхаус с крытым бассейном и террариумом, в котором содержался настоящий крокодил.

В Сети активно обсуждают фотографии мраморных колонн, позолоченных элементов декора, бассейна и террариума с крокодилом, а также Rolls-Royce. Пользователи шутят и вспоминают интерьер дома бывшего генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки, они называют его имение «непревзойденным оригиналом».

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