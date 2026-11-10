Преодолел 60 километров на велосипеде. 69-летний пенсионер с нарушениями слуха Владимир Войченко самостоятельно выбрался из оккупации

69-летний пенсионер с нарушениями слуха Владимир Войченко самостоятельно выехал из оккупированного города Пологи в Запорожской области . Мужчина преодолел 60 километров на велосипеде, а сейчас живет в Калуше (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщает Суспільне Івано-Франківськ.

Семья Владимира Войченко выехала из Пологов после оккупации города в марте 2022 года. Женщины с детьми перебрались за границу, а сын Виталий служил спасателем в Запорожской области. Сам мужчина остался в городе, чтобы ухаживать за больной тещей.

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Во время оккупации к нему приходили россияне и угрожали застрелить.

«Собака всё время сидела у порога — ей тоже угрожали пистолетом. Я очень боялся. Может, Бог помог мне тем, что они не забрали дом, — ведь, наверное, хотели. Многое вынесли: и телевизор, и компьютер — всю технику. В гостиной стоял сервиз — его тоже забрали. С кухни всё вынесли, из подвала — инструменты сына. Всё, что могли, — всё вынесли», — рассказал он журналистам.

После захвата города россиянами Владимир Войченко жил без газа, воды и электричества, а из еды у него было лишь то, что он вырастил на огороде. Кроме того, мужчине более года не выплачивали пенсию, поскольку «россияне забрали все деньги из банка».

«Занимал деньги, а потом как-то старался их вернуть. Работал столяром, но моего начальника убили. Многим людям стреляли в голову. Я гадал: почему нет зарплаты? А оказалось, что нашего руководителя уже просто не стало — его застрелили. Я ходил на почту, где раздавали гуманитарную помощь (от России — ред.). Просил, чтобы мне хоть что-то дали, потому что был очень голоден. Но там всё быстро разбирали, а мне ничего не давали и выгоняли оттуда», — признался Войченко.

Находясь в оккупации, мужчина стал свидетелем российских военных преступлений. По его словам, на разрушенной автозаправочной станции неподалеку от его дома россияне устроили «братскую могилу» для убитых ими местных жителей. Тела туда свозили на КамАЗе.

После смерти тещи мужчина начал планировать выезд из оккупации. Владимир Войченко выехал из города 28 сентября 2026 года. За сутки пенсионер проехал на велосипеде более 60 километров через временно оккупированные села Новокарловка и Инженерное, а также через прифронтовую зону в Малой Токмачке. В пути мужчине приходилось обходить скрытые мины и прятаться от российских дронов.

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На следующий день недалеко от Орехова он заметил украинских военных: «Подошел, объяснил, что не слышу. Мне жестами показали, чтобы я предъявил документы. У меня были ID-карта Украинского общества глухих и украинский паспорт. Они увидели, откуда я. Удивились. Спросили: „Как ты смог пройти? Это же очень опасно. Там и дроны летают, и всё заминировано“. Сказали идти дальше. Там меня снова остановили, я показал документы. Украинский солдат с шевроном на рукаве что-то передал по рации, перекрестил меня и сказал: „Иди дальше“».

От Орехова до Камышевахи Владимир Войченко проехал на велосипеде под антидроновыми сетками. В Запорожье его отвез гражданский водитель. В городе мужчина связался с сыном, который живет в Калуше Ивано-Франковской области.

Уже 1 октября Владимир Войченко добрался до Калуша, где, по его словам, ему нравится.

«Здесь есть небольшие рынки. Сын показал мне город — очень красивый. Здесь спокойно, а там жить уже было невозможно», — отметил он.