Был родом из оккупированных Олешек. В Херсоне погиб пресс-офицер бригады «Борисфен» Владимир Обертас

В Херсоне погиб пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты Борисфен Владимир Обертас. Он был родом из ныне оккупированных Олешек.

Об этом сообщили в Армия TV.

Обертас погиб 27 октября в Херсоне, в первый день объявленного прекращения огня. Владимир помогал журналистам в их работе.

«Он работал на улице Европейской, сопровождал группу коллег, снимавших первый день тишины в Херсоне, и попутно сам снимал кадры города. Во время съемки Владимир сделал два шага назад, чтобы выбрать лучший ракурс, после чего раздался взрыв. После ранения он был в сознании, позвонил мне и рассказал, что случилось. Коллеги быстро доставили его в больницу, по пути пытаясь остановить кровотечение. Там он рассказал врачам о случившемся, но спасти его не удалось», — рассказал ИМИ пресс-офицер бригады Евгений Воронецкий.

Реклама

Воронецкий добавил, что расследование будет продолжено, но уже сейчас можно предположить, что Владимир Обертас погиб, наступив на мину неизвестного типа, которую ранее сбросили на город россияне.

Мужчина был родом из временно оккупированных Олешек. Он присоединился к Силам обороны после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Сначала управлял беспилотниками, а впоследствии работал в пресс-службе — помогал освещать события на фронте и сопровождал журналистов.

По словам военнослужащего Александра Цегельника, в первый день вторжения Обертас помог бойцам Сил обороны спрятать оружие и вывез их, что впоследствии открыло им путь для выхода с левого берега на правый.

Бывший мэр Олешек Дмитрий Воронов добавил, что в гражданской жизни Владимир был известным фотографом и оператором.

«Это человек, которого в Олешках, пожалуй, знают все, ведь лучшего фотографа и видеооператора было просто не найти. Он работал у меня в пресс-центре — всегда такой веселый и доброжелательный. Настоящий мастер своего дела, который научил и меня основам видеомонтажа, и многому другому», — отметил он.

Напомним, в 1-м отдельном штурмовом батальоне имени Коцюбайло сделали заявление по поводу смерти харьковского врача Игоря Ревеки, мобилизованного в конце сентября.