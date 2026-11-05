Помещаются в ушко иглы. В Тернополе ученый создал микроскопические изображения Ивана Пулюя и Звездной ночи Ван Гога

Ученый из Тернополя Виталий Мочарский создал микропортрет Ивана Пулюя и Звездную ночь Ван Гога. Обе работы были отобраны в финал международного конкурса NanoArtography 2026.

Микроскопические изображения создал преподаватель Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя Виталий Мочарский. Об этом сообщили на официальной странице учебного заведения в Facebook.

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Оба изображения нанесены алмазной пирамидой методом микроиндентирования на полированную поверхность нержавеющей стали. Чтобы показать масштаб портрета Ивана Пулюя, автор сфотографировал его сквозь игольное ушко, а Звездную ночь — рядом с крупинкой сахара: она могла бы поместиться на ее поверхности.

Портрет Ивана Пулюя имеет размер 350 на 540 микрометров, а Звездная ночь Ван Гога — 375 на 470 микрометров.

«Выбор портрета Пулюя имеет особое значение для университетского сообщества: мы рады, что изображение нашего патрона — выдающегося украинского физика и электротехника, одного из первых исследователей Х-лучей, — теперь открывают для себя люди со всего мира! К тому же, это, вероятно, самый маленький портрет Пулюя из всех созданных!» — говорится в сообщении ТНТУ имени Пулюя.

Вторая работа — Звездная ночь — воспроизводит одну из самых известных картин Винсента Ван Гога.

«Эта работа невероятно вдохновляет автора и теперь столь уникальным образом напоминает нам о таланте художника и самого исполнителя. Мы разделяем мнение мастера о том, что это, возможно, самое миниатюрное изображение Звездной ночи из когда-либо созданных», — добавляют в университете.

Обе работы Виталия Мочарского были отобраны в финал международного конкурса NanoArtography 2026. Среди финалистов — 194 работы из более чем 300 заявок, поступивших из 35 стран.

Голосование за People’s Choice Award завершается 16 ноября в 23:00 по киевскому времени.

NanoArtography — это международный конкурс научных изображений, объединяющий нанотехнологии и искусство. Конкурс, учрежденный в 2016 году, призван продемонстрировать красоту микро- и наномира, открытую в ходе научных исследований. Голосование проходит на странице конкурса в Instagram.