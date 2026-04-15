Предпринимателя из Винницы будут судить за изнасилование ребенка

43-летнего винницкого предпринимателя будут судить по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки, с которой мужчина сначала наладил контакт через Интернет.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 43-летнего жителя Винницы — местного предпринимателя. Мужчину обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений против малолетнего ребенка. Обвинительный акт направлен в суд», — отметили в Офисе Генпрокурора.

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Следствие установило, что сначала подозреваемый начал общаться с ребенком онлайн, а затем из-за его уязвимости смог склонить девочку к личным встречам, которые происходили в ноябре-декабре 2025 года.

Когда мужчина виделся с ребенком, по словам правоохранителей, он совершал сексуальное насилие и развращал девочку. Кроме этого мужчину подозревают в привлечении малолетней к созданию детской порнографии.

После задержания Винницкий городской суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Однако сторона защиты подала апелляционную жалобу, после чего суд определил подозреваемому возможность внесения залога в сумме одного миллиона 164 тысяч гривен. Родственники мужчины оплатили эту сумму, после чего он вышел из-под стражи. В то же время следствие установило новые преступления в отношении потерпевшей, в совершении которых подозревался обвиняемый.

43-летнему мужчине сообщили о новом подозрении, задержали и снова взяли под стражу без возможности внесения залога. Обвиняемому инкриминируется домогательство к 12-летнему ребенку для сексуальных целей, совершение в отношении него сексуального насилия, изнасилование и развращение потерпевшей, а также принуждение ее к участию в создании детской порнографии (ч. 6 ст. 153, ч. 3 ст. 156−1, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. ч. 1, 4 ст. 301−1 УК Украины). Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненное заключение.