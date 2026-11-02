Виктория Рощина посмертно получила в Вашингтоне награду За мужество

28 октября украинская журналистка Виктория Рощина , погибшая в российском плену, была посмертно удостоена премии За мужество (OXI Courage Award) во время церемонии в Вашингтонском национальном соборе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время церемонии вручения американский журналист Саймон Шустер выступил с речью о мужестве Рощиной и зачитал обращение её отца — Владимира Рощина.

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По словам Шустера, он никогда не встречался с Викторией лично, но внимательно следил за ее журналистской работой, а позже — за сообщениями о ее похищении российскими войсками и гибели в плену.

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Он рассказал, что впервые услышал о Рощиной от мэра Энергодара Дмитрия Орлова, с которым встретился в Запорожье после захвата российскими войсками ЗАЭС в 2022 году.

Орлов рассказал журналисту, как вместе с командой пытался остановить продвижение российских войск, сооружая баррикады на дороге к АЭС. Среди тех, кто находился там во время приближения российских танков, была и журналистка Виктория Рощина.

«Я едва мог в это поверить. Российские танки приближались к атомной электростанции, готовясь открыть огонь, а украинские должностные лица, державшие оборону на баррикадах, находились там вместе с журналисткой?» — вспоминал Шустер.

Отец журналистки поблагодарил организаторов премии за увековечение памяти и отдельно призвал украинские власти присвоить его дочери звание Героя Украины.

«Парадокс заключается в том, что дома, в Украине, мы до сих пор сталкиваемся со стеной бюрократического молчания. Впервые в истории парламент дважды обращался с предложением присвоить ей звание Героя Украины. Эти обращения уже несколько месяцев „блуждают“ по правительственным кабинетам. Официальный указ до сих пор не подписан», — отметил он в своем заявлении.

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Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

В августе 2023 года 27-летняя журналистка Виктория Рощина пропала на временно оккупированных территориях Украины. В мае 2024 года было официально подтверждено её нахождение на территории РФ.

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28 августа 2024 года отец Виктории обратился к российским представителям с запросом о предоставлении информации о его дочери. Письмо-ответ было датировано 2 октября. В нем была указана дата смерти журналистки — 19 сентября 2024 года.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Рощина была в списках на обмен, а её возвращение было уже согласовано.

Российская сторона долго отказывалась отдавать тело Рощиной.

В марте 2025 года журналисты выяснили, что в российском плену Рощину жестоко пытали. На её теле были ножевые ранения, а вес составлял менее 30 кг.

24 апреля стало известно, что в феврале 2025 года в Украину вернули тело журналистки. Его передали с пометкой «неустановленное лицо мужского пола» и без некоторых внутренних органов, чтобы скрыть следы пыток.

Прощание с украинской журналисткой в Киеве состоялось 8 августа.