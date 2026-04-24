На фронте погибла украинский продюсер Виктория Квитка Боброва

На фронте погибла украинский линейный продюсер и кастинг-директор Виктория Квитка Боброва. Девушка присоединилась в ряды защитников после начала большой войны и была частью 10-й ОГШБр Эдельвейс.

Об этом сообщили в Кислицком лицее Сафьяновского сельского совета Одесской области, выпускницей которого была девушка. Отмечается, что Виктория была лейтенантом, офицером отделения коммуникаций.

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«Виктория была светлым, искренним и чрезвычайно сильным человеком. В мирной жизни она очень любила петь, работала в сфере кино- и телепроизводства, была кастинг-директором художественных проектов и линейным продюсером документальных лент. Она умела видеть красоту в деталях и передавать истории через кадр», — рассказали представители лицея.

Также смерть Виктории подтвердила ее мама Ольга, которая написала: «Да, это правда, нет моей Квитки, нет моей дочери. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая». Соболезнования семье выразили десятки украинцев, среди которых актрисы Татьяна Юрикова и Анна Кузина.

Фото: Скриншот Facebook Viktoria Bobrova

Также о потере высказались собратья Виктории, вместе с которыми они служили. В частности Богдан Флюнт написал: «Я много могу сказать о Вике, вместе жили и работали, была правой рукой всегда за время службы, достойным офицером, которая только переняла мою должность и обязанности и уже выполняла их на высшем уровне. Но это все потом, сейчас лишь скажу, что это большая потеря, очень».

Фото: Instagram bo_fliunt

Фото: Instagram bo_fliunt

Обстоятельства гибели Виктории Квитки Бобровой пока неизвестны. Однако о потере высказались друзья и коллеги павшей защитницы. В частности актрисы Анастасия Пустовит и Елена Светлицкая, а также волонтер Виктория Ильха.

Фото: Instagram anastasiia.pustovit_volunteer

Фото: Instagram olena_svitlytska

Фото: Instagram viktoriailyha

«Как офицер отделения коммуникаций, она не только выполняла свой воинский долг, но и продолжала говорить с миром на языке правды — через фотографии и истории, которые навсегда останутся свидетельством этой борьбы. Она фиксировала мгновения, которые для кого-то становились последними, понимая, насколько важен каждый кадр.

Ее жизнь оборвалась слишком рано… Вместе с ней мы потеряли частичку света, таланта и большого сердца. Она была той, кто вдохновлял, поддерживал и оставлял после себя тепло даже в самые темные времена", — добавили в Кислицком лицее.

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