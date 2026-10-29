«Очень мотивирован». 20-летний ветеран Руслан Кныш, перенесший ампутацию всех конечностей, готовится стать пилотом дрона

20-летний ветеран войны, автор книги Я, ты и война Руслан Кныш с позывным Племяш, перенесший ампутацию всех конечностей, готовится стать пилотом дрона.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу ABC.

Руслан Кныш с позывным Племяш родился в Донецкой области. Он был мобилизован в армию в возрасте 18 лет. Сначала воевал в составе Сил территориальной обороны, а впоследствии перевелся в 1-й механизированный батальон 3-й штурмовой бригады.

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За два года на фронте он получил пять ранений. Первое было под Покровском. Второе — после обстрела из гранатомета. Третье — ожоги лица и кисти после сброса боеприпаса с дрона недалеко от Нью-Йорка. Четвертое — наступил на мину. Пятое получил 27 октября 2024 года в Харьковской области, когда FPV-дрон попал в ногу во время засады. После этого перенес ампутацию всех конечностей.

Теперь ветеран учится управлять дроном с помощью подбородка в академии Kill House от «Тройки».

Его инструктор Даффи говорит, что он уже готовый пилот UGV.

«Он (Руслан — nv.ua) учится управлять дроном. Мы здесь, в школе UGV, создали для него специальный контроллер. Он уже может выполнять некоторые логистические задачи. Мы никого не бросаем. Он очень мотивирован. Самый сильный человек из всех, кого я знаю», — рассказал Даффи.

Сам Руслан признался, что учеба для него — это часть реабилитации после ПТСР. 20-летнего ветерана вдохновляют близкие, погибшие побратимы и те, кто до сих пор рискует своей жизнью.

Напомним, что в августе Руслан Кныш представил свою книгу Я, ты и война. В ней он делится опытом фронтовых будней.