В Киеве после восьми лет работы закрывается Veteran Hub

В Киеве прекращает работу пространство поддержки ветеранов и их семей Veteran Hub, действовавшее по адресу: ул. Верхний Вал, 2а.

Об этом сообщили на странице организации в Instagram.

Флагманский центр Veteran Hub на улице Верхний Вал в Киеве работал на протяжении восьми лет. За это время специалисты пространства оказали более 23 тысяч бесплатных услуг. В общей сложности центр посетили почти 65,5 тысячи человек, а также было проведено 3900 разнообразных мероприятий.

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Решение о закрытии локации было принято с учетом ситуации с безопасностью в Киеве: обеспечить условия для проведения личных консультаций и офлайн-мероприятий больше нет возможности. Центр будет работать до 27 ноября.

В то же время Veteran Hub продолжает свою работу и оказание поддержки ветеранам и их семьям. В декабре пространство в Виннице продолжит принимать посетителей и предоставлять услуги в офлайн-формате. Те, кому необходима консультация в Киеве и других городах Украины, могут обратиться на линию поддержки по номеру 067 348 28 68. Она работает ежедневно с 9:01 до 21:00.

«Завершение работы киевской локации — это завершение важного этапа, но не завершение миссии Veteran Hub. Наработанные знания, стандарты, опыт и партнерства продолжают работать на благо ветеранского сообщества», — добавили в организации.

Напомним: NV рассказывал, как ветераны и ветеранки могут воспользоваться программами адаптации, медицинского обслуживания и поддержки бизнеса.