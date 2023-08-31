Влияние Будапешта существенное. Чем живут, кого любят и что ненавидят венгры Закарпатья — интервью NV 31 августа, 06:44 NV Премиум Флаг Венгрии над входом в здание городского совета в Берегово (Фото:Genya Savilov / AFP via EastNews)

Стеллас Асланов, профессор кафедры политологии и госуправления Ужгородского национального университета, рассказал NV о настроениях венгров Закарпатья и о российской «венгерской карте» в Украине.

Еще до начала полномасштабной войны венгры Закарпатья, составляющие около 12% населения региона, были в центре особого внимания Будапешта. Незаконная выдача венгерских паспортов, отдельные факты антиукраинской пропаганды, в частности настрой венгерских украинцев против закона об образовании 2017 года (оставлял право выбора языка обучения гражданам Украины, но при условии обязательного изучения государственного языка в объеме, достаточном для интеграции в украинское общество) не могли не повлиять на настроения в области.

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И даже после начала войны закарпатские венгры частично остались в информационном поле Венгрии: согласно опросу, проведенному социологическим агентством Смартпол совместно с кафедрой социологии и социальной работы Ужгородского университета, только 71% венгров, проживающих в Закарпатье, считают, что именно Россия несет ответственность за агрессию в Украине (в других регионах этот процент тяготеет к 100%), и около 67% согласны, что именно Россия является угрозой для мира в Европе.

О том, как сейчас живут закарпатские венгры и имеет ли на них влияние пророссийский Будапешт, NV поговорил со Стелласом Аслановым, доктором политических наук и профессором кафедры политологии и государственного управления Ужгородского национального университета.