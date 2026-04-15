Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Венец вокруг Луны имеет вид цветных или светлых кругов, которые расположены близко к лунному диску. Явление можно наблюдать также вокруг Солнца, ярких звезд и других источников света.

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«Он возникает тогда, когда перед светилом появляется тонкий слой облаков или туман, состоящие из мелких капель воды или ледяных кристалликов. Они становятся препятствиями для света, из-за чего лучи дифрагируют — то есть огибают эти частицы, „рисуя“ на небе венец», — отметили в НАНЦ.

Фото: Сергей Якущенко/Facebook Национальный антарктический научный центр

Насколько яркими, четкими и радужными будут цвета явления зависит от однородности капель или кристаллов. По словам ученых, «идеальный» венец повторяет в каждом круге окраску радуги. Разноцветных колец у источника света может быть несколько, но обычно не более трех.

Фото: Сергей Якущенко/Facebook Национальный антарктический научный центр

В Национальном антарктическом научном центре рассказали, что венец — это отдельное оптическое явление, а не разновидность гало, ведь гало имеет менее выраженные цвета и расположено на большем расстоянии от источника света.

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«Гало образуется тогда, когда атмосфера насыщена крупными кристаллами льда: свет в них преломляется и отражается (а не огибает, как в случае венца). Из таких кристаллов состоят перисто-слоистые облака, которые „живут“ в верхнем ярусе тропосферы. Именно они являются частой причиной гало. Венец же возникает на фоне высоко-кучевых или тонких высоко-слоистых облаков, которые находятся в среднем ярусе», — добавили представители НАНЦ.