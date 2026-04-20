11-й ребенок в семье. В Житомирской области женщина родила сына весом почти шесть килограммов

15 апреля в одной из больниц Житомирской области Татьяна Шапорда родила сына весом пять килограммов 710 граммов и ростом 65 сантиметров.

Об этом пишет Суспільне Житомир.

Татьяна и Яков Шапорды живут в селе Копыще Олевской общины Житомирской области. Супруги воспитывали десять детей, однако 15 апреля женщина родила 11-го ребенка — мальчика.

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«Роды были спокойными, как и обычно. Все нормально. Из моих детей самым большим был мальчик, который родился весом четыре килограмма 500 граммов. Я думала, что больших не будет. Отныне у нас — семь мальчиков и четверо девочек. Самому старшему — 15 лет. Семеро ходят в школу, двое — в садик, один ребенок — еще дома», — рассказала роженица.

Фото: Суспільне Житомир/Василий Чепик

По словам Якова, детей они с женой называют в честь своих родственников. В частности старшего сына назвали в честь дедушки Якова, еще двух сыновей — в честь дедов Петра и Юрия. Других детей зовут Ярослав, Татьяна, Василий, Ирина, Юлия, Виктория, Александр. В семье только один ребенок родился с весом три килограмма 800 граммов, все остальные имели вес при рождении более четырех килограммов. Об имени новорожденного сына родители решили думать после выписки домой.

Фото: Суспільне Житомир/Предоставила Татьяна Шапорда

Фото: Суспільне Житомир/Предоставила Татьяна Шапорда

«Я многим говорил, что до седьмого ребенка у нас была семья маловата. А сейчас я почувствовал, что семья стала большая. Проблем с воспитанием нет. Я думаю, что в больших семьях легче воспитывать, потому что главное старших направить. А там они уже учатся друг у друга», — сказал отец многодетной семьи Яков Шапорда.

Фото: Суспільне Житомир/Предоставила Татьяна Шапорда

По словам заведующей родильным отделением Олевской центральной больницы Марии Нечипорук, обычно, когда ребенок имеет большой вес, медики проводят кесарево сечение, однако в случае Татьяны роды были естественными.

«Около шести утра она [Татьяна — ред.] почувствовала схватки, сказала мужу, и он собственным автомобилем привез ее в отделение. Поступила женщина в 08:30, а в 11:53 родила сына. О том, что будет крупный плод, мы знали по результатам УЗИ на 30 неделе беременности и по внешнему обследованию. Перед началом родов мы с будущей роженицей согласовали, что будем рожать естественным путем. Все ее дети рождались в родильном отделении Олевской больницы», — сказала Мария Нечипорук.

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В 2025 году Татьяну Шапорду наградили нагрудным знаком Мать-героиня как женщину, которая родила и воспитала пятерых или более детей до восьмилетнего возраста.