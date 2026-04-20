11-й ребенок в семье. В Житомирской области женщина родила сына весом почти шесть килограммов
В семье украинцев с Житомирской области родился 11 ребенок (Фото: Суспільне Житомир/Василий Чепик)
15 апреля в одной из больниц Житомирской области Татьяна Шапорда родила сына весом пять килограммов 710 граммов и ростом 65 сантиметров.
Об этом пишет Суспільне Житомир.
Татьяна и Яков Шапорды живут в селе Копыще Олевской общины Житомирской области. Супруги воспитывали десять детей, однако 15 апреля женщина родила 11-го ребенка — мальчика.
«Роды были спокойными, как и обычно. Все нормально. Из моих детей самым большим был мальчик, который родился весом четыре килограмма 500 граммов. Я думала, что больших не будет. Отныне у нас — семь мальчиков и четверо девочек. Самому старшему — 15 лет. Семеро ходят в школу, двое — в садик, один ребенок — еще дома», — рассказала роженица.
По словам Якова, детей они с женой называют в честь своих родственников. В частности старшего сына назвали в честь дедушки Якова, еще двух сыновей — в честь дедов Петра и Юрия. Других детей зовут Ярослав, Татьяна, Василий, Ирина, Юлия, Виктория, Александр. В семье только один ребенок родился с весом три килограмма 800 граммов, все остальные имели вес при рождении более четырех килограммов. Об имени новорожденного сына родители решили думать после выписки домой.
«Я многим говорил, что до седьмого ребенка у нас была семья маловата. А сейчас я почувствовал, что семья стала большая. Проблем с воспитанием нет. Я думаю, что в больших семьях легче воспитывать, потому что главное старших направить. А там они уже учатся друг у друга», — сказал отец многодетной семьи Яков Шапорда.
По словам заведующей родильным отделением Олевской центральной больницы Марии Нечипорук, обычно, когда ребенок имеет большой вес, медики проводят кесарево сечение, однако в случае Татьяны роды были естественными.
«Около шести утра она [Татьяна — ред.] почувствовала схватки, сказала мужу, и он собственным автомобилем привез ее в отделение. Поступила женщина в 08:30, а в 11:53 родила сына. О том, что будет крупный плод, мы знали по результатам УЗИ на 30 неделе беременности и по внешнему обследованию. Перед началом родов мы с будущей роженицей согласовали, что будем рожать естественным путем. Все ее дети рождались в родильном отделении Олевской больницы», — сказала Мария Нечипорук.
В 2025 году Татьяну Шапорду наградили нагрудным знаком Мать-героиня как женщину, которая родила и воспитала пятерых или более детей до восьмилетнего возраста.