Призналась школьному психологу. В Винницкой области мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что о преступлении стало известно после пасхальных праздников. В школе после выходных на руках у девочки заметили синяки, из-за чего школьный психолог начал общение с ребенком. В ходе беседы 13-летняя школьница рассказала о систематическом насилии со стороны отчима. После этого руководство школы обратилось в правоохранительные органы.

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«По словам потерпевшей, первый эпизод произошел два года назад — тогда ей было всего 11. Девочка рассказывает, что мужчина воспользовался моментом, когда они остались дома наедине: связал ее и изнасиловал. В дальнейшем, по ее показаниям, это повторялось почти каждую неделю», — отметили в Офисе Генпрокурора.

Фото: Прокуратура Украины

По данным правоохранителей, девочка пыталась обратиться за помощью и рассказывала о пережитом матери и бабушке, однако они ей не поверили.

После обращения в полицию отчиму сообщили о подозрении в изнасиловании малолетней падчерицы (ч. ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины) и задержали. Медики провели первичный осмотр ребенка, который подтвердил ее слова. Девочку перевезли в специализированное учреждение, где оказывают психологическую помощь.

Отчиму грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас он находится под стражей без альтернативы выйти под залог.