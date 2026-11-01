«Напуганные и измученные». В UAnimals рассказали о животных, эвакуированных из Олешков

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках, а 31 октября завершилась гуманитарная операции по эвакуации людей. В UAnimals позаботятся о животных, эвакуированных из Олешков. На странице в Instagram представители организации показали фото животных. Сейчас животные в ветеринарных клиниках. Впереди у них — лечение и восстановление.

Реклама

«Они ехали автобусами вместе со своими опекунами, и сейчас и людям, и животным нужна помощь врачей. Мы возьмем кошек и собак под свою опеку. Их регистрируют и начинают осматривать. Какие же они напуганные и измученные. Верим и болеем за их восстановление. Пока животные остаются в ветклиниках. Когда все восстановятся, животные вернутся к своим людям. Искренне благодарим каждого, кто пишет о готовности приютить животное из Олешков. Спасибо всем, кто несмотря ни на что не бросает своих животных и забирает с собой! А еще тем, кто поддерживает людей с животными, предоставляет им жилье, помогает адаптироваться на новом месте», — говорится в сообщении зоозащитников.