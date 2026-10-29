Он уже находится с семьей в Крыму. В РФ освободили тяжелобольного крымского политзаключенного Тофика Абдулгазиева

В России освободили крымского политзаключенного Тофика Абдулгазиева, приговоренного к 12 годам лишения свободы по обвинению в причастности к запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир. У мужчины диагностировали рак головного мозга.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Мужчина отбывал наказание в колонии в российском Челябинске. По словам Чубарова, Абдулгазиева освободили некоторое время назад, но публично об этом не сообщали до тех пор, пока он не прибыл в Крым. На данный момент политзаключенный уже воссоединился с семьей.

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«Однако обстоятельства этого освобождения вызывают серьезную тревогу за его жизнь. В российских местах лишения свободы Тофик Абдулгазиев тяжело заболел: по имеющейся информации, его состояние осложнено крайне тяжелыми недугами, в частности онкологическими, которые абсолютно несовместимы с пребыванием в условиях заключения», — отмечает Рефат Чубаров.

В мае 2022 года российская сторона незаконно приговорила Тофика Абдулгазиева к 12 годам лишения свободы по делу Хизб ут-Тахрир. Он провел в заключении 7 лет и 7 месяцев — с 27 марта 2019 года, когда был задержан оккупационными силовиками.

Во время пребывания в тюрьме состояние его здоровья значительно ухудшилось. Консилиум врачей диагностировал у него злокачественную опухоль головного мозга — глиобластому. Из-за нее он практически полностью потерял зрение, а также страдает от сильных головных болей, приступов удушья и потери сознания.

Среди прочих диагнозов — диссеминированный туберкулез легких с поражением внутригрудных лимфоузлов, критически высокий уровень сахара в крови, двусторонняя пневмония и гидроторакс, хроническая сердечная недостаточность и синдром дисплазии соединительной ткани.

Как сообщает Суспільне Крим, в феврале 2026 года адвокаты крымского татарина представили комиссионное медицинское заключение, подтверждающее наличие у Тофика Абдулгазиева заболевания, включенного в перечень недугов, препятствующих отбыванию наказания (в частности, онкологического). Соответствующие документы были направлены в суд. Однако тогда его не освободили; вместо этого политзаключенного повторно направили на медицинское освидетельствование.

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29 июля 2026 года врачебная комиссия в очередной раз подтвердила, что Тофик Абдулгазиев страдает заболеванием, несовместимым с его содержанием в местах лишения свободы.

«Прошло восемь месяцев искусственных проволочек. Правозащитники характеризуют этот период как умышленное создание российскими властями невыносимых условий, в результате которых жизни Абдулгазиева угрожала прямая опасность смерти. Мы пока не знаем всех последствий, к которым привело это восьмимесячное затягивание освобождения — времени, когда он мог бы своевременно получить необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул Чубаров и добавил, что Тофику Абдулгазиеву запрещено покидать место жительства.

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«Хизб ут-Тахрир» — это исламская политическая партия, которую в России в 2003 году признали террористической организацией. После оккупации Крыма в 2014 году Россия распространила действие своего законодательства и на оккупированный Крым. В причастности к «Хизб ут-Тахрир» начали обвинять и крымчан-мусульман; их обвиняют в терроризме.