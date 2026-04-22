Ребенок два часа был один в ванной без присмотра (Фото: Полиция Николаевской области)

23-летней матери из Николаева объявили подозрение в оставлении в опасности малолетнего сына. 7 апреля 2-летний мальчик утонул в ванной.

Об этом сообщили в Полиции Николаевской области.

К правоохранителям обратились медики, которые констатировали смерть 2-летнего ребенка. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, оперативники и криминалисты отделения полиции, оперативники управления уголовного розыска и инспекторы ювенальной превенции.

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Тело ребенка обнаружили на полу в одной из комнат квартиры. Во время осмотра тела ребенка эксперты не обнаружили следов насильственной смерти. По словам правоохранителей, мать посадила 2-летнего сына в ванну с открытой подачей воды и перекрытым стоком, а сама пошла отдыхать в другую комнату. В Николаевской областной прокуратуре сообщили, что происшествие произошло около семи часов утра, а когда мать отошла в другую комнату, она уснула.

Спустя около двух часов женщина зашла в ванную комнату и увидела ребенка без признаков жизни. По словам правоохранителей, мать пыталась оказать первую помощь ребенку, однако медики констатировали смерть.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало утопление в воде — механическая асфиксия.

Матери сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины Оставление в опасности малолетнего ребенка, повлекшее его смерть. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.