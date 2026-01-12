Украинские геймеры воссоздают Мариуполь в игре Minecraft — используют спутниковые снимки, карты и панорамы

12 января, 10:34
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В Minecraft строят украинский Мариуполь (Фото: Мариупольский городской совет/Телеграм)

В Minecraft строят украинский Мариуполь (Фото: Мариупольский городской совет/Телеграм)

Команда игроков-энтузиастов решила воссоздать украинский Мариуполь в компьютерной игре Minecraft.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

В 2020 году американский блогер PippenFTS запустил сервер, на котором пользователи строят в Minecraft копии разных городов планеты. К инициативе присоединилась украинская команда энтузиастов. Они работают над созданием масштабной модели Мариуполя.

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Используя спутниковые снимки, карты и панорамы, участники попытались перенести реальные координаты в игру, воспроизводя рельеф, транспортные развязки, трамвайные пути, фасады домов и вывески магазинов.

В частности, «строители» воссоздали большие муралы на домах. Самый известный из них — Милана. На нем была изображена мариупольская девочка, которая пострадала во время обстрела мирного микрорайона Восточный, который уничтожили оккупанты.

Мариуполь глазами игроков Minecraft (Фото: Мариупольский городской совет/Telegram)
Мариуполь глазами игроков Minecraft / Фото: Мариупольский городской совет/Telegram
Мариуполь в игре (Фото: Мариупольский городской совет/Telegram)
Мариуполь в игре / Фото: Мариупольский городской совет/Telegram
Геймеры восстанавливают довоенный Мариуполь в виртуальном пространстве (Фото: Мариупольский городской совет/Telegram)
Геймеры восстанавливают довоенный Мариуполь в виртуальном пространстве / Фото: Мариупольский городской совет/Telegram
Панорамы Мариуполя в компьютерной игре (Фото: Мариупольский городской совет/Telegram)
Панорамы Мариуполя в компьютерной игре / Фото: Мариупольский городской совет/Telegram

«Воссоздание города происходит в креативном режиме игры. Виртуальный Мариуполь открыт для всех пользователей с лицензионной версией игры. Здесь можно пройтись знакомыми маршрутами, увидеть знакомые улицы и почувствовать ритм города, который существовал до полномасштабного вторжения», — добавляют в городском совете.

Участники команды отмечают, что этот проект является не только цифровым воспроизведением зданий, но и формой сохранения идентичности украинского города.

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Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Minecraft Мариуполь геймери Компьютерные игры

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