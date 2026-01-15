Прибыл на вызов о домашнем насилии. В Луцке полицейский закрыл собой женщину и ребенка от выстрела из ружья — видео

15 января, 20:32
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Полицейский в Луцке защитил семью от выстрела из ружья, получив ранение (Фото: Национальная полиция)

Полицейский в Луцке защитил семью от выстрела из ружья, получив ранение (Фото: Национальная полиция)

В Луцке полицейский, прибывший на вызов о домашнем насилии, закрыл собой женщину и ребенка от выстрела из ружья. Дробь застряла в бронежилете правоохранителя, сообщили в Нацполиции в четверг, 15 января.

В настоящее время жизни участников инцидента ничего не угрожает.

14 января женщина, проживающая на улице Наливайко в Луцке, обратилась в полицию из-за агрессивного поведения свекра. Он угрожал выселением из квартиры.

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На место приехали полицейские и провели с мужчиной профилактическую беседу.

https://www.facebook.com/watch/?v=776227574767867

«Когда его утихомирили, тот внезапно вышел в другую комнату и вернулся с ружьем, после чего резко нацелился в сторону невестки и внука. Полицейские среагировали мгновенно. Богдан подскочил к злоумышленнику, прикрыв женщину с ребенком. В этот момент фигурант произвел выстрел», — отметили в полиции.

Полицейский получил легкое ранение.

«Я спасал ребенка. Увидел, как мужчина нацелился в сторону родных, и в тот момент ни о чем больше не думал», — рассказал Богдан.

Свекра задержали, ружье изъяли. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника полиции.

За это правонарушение мужчине грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Луцк Полиция Полицейские Домашнее насилие

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