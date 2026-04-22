В школе заметили синяки. В Луцке у матери из-за насилия забрали сына, который просил некоторое время побыть отдельно от семьи

Мальчик рассказал об избиении со стороны матери и его изъяли из семьи (Фото: Патрульная полиция Волынской области)

В Луцке инспектор службы образовательной безопасности заметил у ученика третьего класса синяки. Мальчик рассказал, что во время конфликта мама применила физическую силу. Ребенка изъяли из семьи.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Волынской области.

После того, как мальчик в присутствии педагогов рассказал, что к нему со стороны матери была применена физическая сила, в школу вызвали представителей службы по делам детей и полицейских.

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«Во время проверки информация подтвердилась. На мать составили административные материалы за совершение домашнего насилия. Мальчика временно устроили в приют для детей», — отметили в Патрульной полиции Волынской области.

В комментарии Суспільне Луцьк начальник службы по делам детей городского совета Федор Шульган рассказал, что ранее семья не состояла на учете. По словам чиновника, синяки были на лице и шее 9-летнего мальчика, а сам ребенок рассказал, что мать часто применяет к нему физическую силу. Шульган отметил, что школьник попросил побыть отдельно от матери.

«Кстати, там еще есть другие дети, в том числе родной брат, к которому мама относится более благосклонно. Почему-то к этому младшему ребенку отношение мамы немножко другое», — поделился Федор Шульган.

По словам чиновника, информации об отце ребенка пока нет, однако известно, что у мальчика есть отчим. Школьник рассказал, что у его матери новый брак, в котором родился общий ребенок.

Шульган добавил, что с семьей будут работать и наблюдать за развитием ситуации и реакцией матери мальчика.

«Нам звонили из приюта и спрашивали, можем ли мы дать маме поговорить. Мы порекомендовали спросить ребенка, хочет ли общаться с мамой. Предупредили, если мама будет „накалять страсти“, прекратили этот разговор. Ребенок очень обижен на свою маму и, вероятно, не один раз такие случаи были, когда применяли физические меры наказания», — сообщил чиновник.