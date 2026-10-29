В Киеве прооперировали собаку, в которую выстрелили полицейские (Фото: Организация по защите животных Плюшка)

В Киеве прооперировали овчарку , которую 27 октября подстрелил полицейский в укрытии жилого дома на проспекте Европейского Союза, 94. Правоохранители заявляют, что животное напало на инспектора.

Об этом сообщает зоозащитная организация Защита животных Плюшка.

Животное получило тяжелое огнестрельное ранение лапы с повреждением костей возле сустава.

По словам зоозащитников, пуля прошла сквозь лапу насквозь и раздробила кости. Операция длилась три часа. В ходе хирургического вмешательства врачи восстанавливали поврежденную конечность.

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В настоящее время собака нуждается в постоянном ветеринарном наблюдении и дальнейшем лечении. Впереди её ждут как минимум три месяца реабилитации.

Представительница организации, которая забрала раненое животное и доставила его в больницу, утверждает, что собака ведет себя спокойно с людьми и ветеринарами.

«Полиция не смогла справиться с этой собакой без применения огнестрельного оружия. А я приехала, сама подошла к собаке, голыми руками надела на нее ошейник, пристегнула поводок, посадила в машину и отвезла в клинику. Сама! Без оружия, без спецсредств, без каких-либо проблем! Как так? Я смогла справиться с собакой, а вооруженные полицейские — нет?» — пишет она.

Волонтерка добавила, что животное защищало своего хозяина. Она требует выяснить, почему после выстрела животному не оказали ветеринарную помощь, не привлекли кинологов или специалистов по защите животных и не обеспечили его безопасную транспортировку в клинику.

«Если собаку считали настолько опасной, что применили огнестрельное оружие, почему после этого не обеспечили её изоляцию и безопасную транспортировку?» — отметили в организации.

Что известно об инциденте

В полиции сообщили, что на спецлинию 112 поступило сообщение о собаке, которая нападает на людей в укрытии одного из жилых домов Подольского района.

Прибыв на место, патрульные увидели мужчину с агрессивной собакой без намордника. Инспекторы попросили владельца успокоить животное, однако при попытке приблизиться к мужчине собака внезапно набросилась на полицейского и укусила его за руку.

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В полиции заявили, что из-за угрозы жизни и здоровью инспектора он применил табельное огнестрельное оружие в сторону животного. Патрульному оказали помощь медики.

На видео, опубликованном полицией, видно, как жильцы жалуются на мужчину с собакой, находящегося в подвале дома. Когда полицейские входят в помещение, животное бросается на одного из них. Затем слышны выстрелы.

После этого между мужчиной и полицейскими происходит диалог. Правоохранители спрашивают, почему животное без намордника, и просят взять его на поводок.