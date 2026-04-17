Могильные кресты для Аллеи Памяти в Ирпене закупили по завышенной цене (Фото: Прокуратура Украины)

В Киевской области расследуется схема растраты бюджетных средств, выделенных на строительство мемориала Аллея Памяти Защитников Украины в Ирпене. Оказалось, что трое человек продали местному бюджету по завышенной цене могильные кресты.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, должностные лица Ирпенского городского совета в сговоре с представителями частного общества организовали закупку с заранее определенным победителем.

Реклама

«Условия тендера сформировали с нарушением требований Закона Украины О публичных закупках, что фактически исключило конкуренцию. Единственным участником и победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью, которое поставило для мемориала 75 надгробных памятников», — отметили в Офисе Генпрокурора.

Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители обнаружили, что могильные кресты для Аллеи Памяти Защитников Украины в Ирпене импортировали из Китая по примерно 12 тысяч гривен за штуку. При этом местному бюджету изделия продали почти за 80 тысяч гривен за единицу.

«В результате за поставку памятников оплатили почти шесть миллионов гривен, из которых более 2,8 миллиона гривен составляет переплата», — добавили в Офисе Генпрокурора.

Фото: Прокуратура Украины

Трем лицам: представителю общества, уполномоченному лицу по публичным закупкам, а также бывшему заместителю Ирпенского городского головы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — растрата бюджетных средств в особо крупных размерах.

Фото: Прокуратура Украины

В Офисе Генерального прокурора напомнили, что подобные нарушения ранее фиксировали и в других регионах Украины. В Полтаве, например, правоохранители расследуют дело о завладении бюджетными средствами при обустройстве сектора для почетных захоронений защитников Украины на Затуринском кладбище. По данным следствия, общая сумма ущерба в этом производстве превышает восемь миллионов гривен.