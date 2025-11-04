В Харькове водитель такси грубо отказался обслуживать пассажирку на украинском языке, его оштрафовали

Таксист из Харькова получил штраф за отказ обслуживать клиента на украинском языке (Фото: wal_172619/pixabay)

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила штраф в размере 5100 гривен на водителя такси из Харькова за отказ обслуживать пассажирку на украинском языке в грубой и пренебрежительной форме.

Это наказание применили в соответствии со статьей 188−52 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщили в Офисе языкового омбудсмена во вторник, 4 ноября.

Елена Ивановская также обратилась к Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины и руководству таксопарка, где работал водитель.

Таксопарк сообщил, что доступ этого водителя к платформе ограничен бессрочно, а все водители получили обновленное сообщение с требованием обслуживать пассажиров только на государственном языке.

Согласно части 36 Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, украинский язык является обязательным для обслуживания пассажиров во всех видах пассажирского транспорта. Исключение составляет лишь индивидуальное обслуживание, которое может быть осуществлено на другом языке по просьбе пассажира.

Елена Ивановская также отметила, что водитель высказывался по методам кремлевской пропаганды, в частности относительно «притеснений русскоязычных».

«Мы ожидаем ответа и от правоохранительных органов о предоставлении правовой оценки высказываниям водителя, которые могут иметь признаки оправдания действий государства-агрессора», — отметила Елена Ивановская.

Она подчеркнула, что такие проявления языковой агрессии, за которыми стоит идеологический яд, не могут быть толерованы, и виновные должны понести ответственность.

15 октября руководитель языковой школы в Киеве возмутилась на просьбу родителей не разговаривать с детьми на русском языке, и, по словам мамы одного из учеников, назвала родителей «нацистами».

В Helen Doron отреагировали на инцидент, отметили, что руководительницу Елену Серебрякову отстранили от управления учебным центром.