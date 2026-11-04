«Железные прутья как отрезки судеб». В Харькове открыли памятный знак погибшим деятелям искусства

30 октября на территории Харьковской государственной академии дизайна и искусств в Харькове открыли памятный знак (Не)угасший свет (не)рожденных для войны — в память о погибших украинских деятелях искусства.

Об этом сообщает Суспільне Харків.

Автор памятника — скульптор Александр Ридный. Железные прутья знака символизируют отрезки судеб деятелей искусства.

«Образ был таким: во-первых, сломанные казацкие копья — как во время конных сражений. Затем — взрывы; форма такая, потому что она расходится изнутри: там есть точка и движение. А потом появилась еще одна мысль — пожалуй, самая интересная: у каждого человека своя судьба, он проживает определенный отрезок времени, но в данном случае этот отрезок был кем-то оборван — не в то время и не тогда, когда это могло бы произойти», — сказал журналистам Ридный.

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Скульптор Александр Ридный на открытии памятного знака «(Не)угасший свет (не)рожденных для войны» в Харькове, 30 октября 2026 года / Фото: ХГАДМ

Над реализацией памятного знака работали полгода. Непосредственно техническое выполнение проекта заняло около двух месяцев.

Одну из первых сине-желтых лент на памятный знак — символ погибшего творца — прикрепил Игорь, отец художницы Ники Кожушко.

«Памятник необычный, очень креативный и интерактивный. Замысел состоял в том, что любой желающий может привязать ленточку в память о погибшем. На открытии памятника я привязал ленточку, на которой написал имя и фамилию своей дочери. И прикрепил к ней значок с её рисунком и надписью „Ника Кожушко“», — отметил он.

Напомним, на фронте погиб 26-летний военнослужащий и поэт из Винницкой области Алексей Дегтярев с позывным Лёва.