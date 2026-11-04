В Рокитном на Ровенщине, где выросла София Денисюк, молодежное движение все еще находится на стадии развития. Об общественной активности она узнала лишь в студенческие годы, поэтому хочет, чтобы подростки из небольших общин получали такой доступ раньше. Сегодня она координирует урбандвижение «У города есть Я»: почти 2000 подростков из 29 городов и 27 общин самостоятельно разрабатывают и воплощают проекты для своих общин.

София Денисюк, глава ОО «Сегодня о Будущем» и координатор урбандвижения «У города есть Я», работает с подростками, которые хотят менять свои города. «Я сама родом из Рокитного — это маленький городок в Ровенской области. Глобально ознакомиться с общественным движением и молодежной работой я смогла, только став студенткой в Киеве. А по сути, всё, чем мы занимались, — это школа».

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София Денисюк руководитель общественной организации «Сегодня о будущем» и координатор урбандвижения «У города есть Я»

Уже на втором курсе университета София возглавила студенческий парламент факультета. В то же время она присоединилась к различным инициативам, а впоследствии начала работать в общественном секторе. Опыт участия в разных проектах в итоге привел ее к решению создать вместе с коллегами собственную общественную организацию. В конце 2023 года они основали «Сегодня о Будущем» (Сьогодні про Майбутнє). Еще одним направлением ее деятельности стало урбан-движение «У города есть Я» (У міста є Я), инициатором которого является Ирина Озимок.

Чем занимается урбандвижение

Цель урбандвижения — предоставить подросткам в возрасте 13−17 лет возможность исследовать свои города, села и поселки, а также влиять на их развитие. Команда объединяет специалистов в области архитектуры, урбанистики и образования и работает с молодежью в различных общинах Украины.

Участники знакомятся с урбанистикой и исследуют местное пространство через призму экологии, экономики, доступности и исторического наследия. Обучение в центре длится около шести месяцев. За это время подростки разрабатывают собственную инициативу, способную улучшить жизнь их сообщества, и работают над ее реализацией. По словам Софии, уже создано 99 таких центров.

«Для меня это было очень близко в контексте моего места, города, общины. Если бы я получила те знания, которые мы сейчас с урбандвижением даем подросткам, раньше, то, возможно, именно я инициировала бы развитие молодежного сообщества в своей общине».

София говорит, что подростки не только учатся, но и сами придумывают проекты, ищут партнеров и работают над их воплощением.

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«У города есть Я» в цифрах

6 волн программы

99 отделений, одно из них — в Праге

29 городов и 27 общин

Около 2000 участников и 90 менторов

78 партнерских общественных организаций

3 учебные программы и курс по управлению проектами

Один из таких проектов — фестиваль «Букса» в Лимановке на Харьковщине. Это поселок, где во многих семьях кто-то работал или работает на железной дороге. Готовясь к событию, подростки собирали старые фотографии, общались с местными жителями, нашли уникальные картины репрессированного художника И. Е. Гриценко, работали над фильмом и привлекали партнеров для финансирования. Они хотели рассказать о своем поселке и сделать фестиваль ежегодным.

«Участники самостоятельно привлекли значительные средства от партнеров. Они планировали провести фестиваль вживую, но из-за обстрелов дату мероприятия неоднократно переносили. Это сильно сказалось на состоянии подростков, ведь они не могли воплотить в жизнь идею, о которой мечтали», — рассказывает София. В итоге фестиваль провели в смешанном формате: мероприятия проходили в укрытии, а зрители подключались к трансляции онлайн.

Еще один пример — центр в Сумах. «Я часто думаю о вызовах и о том, как люди с ними справляются. Очень показательным для нас стал опыт центра в Сумах. В помещение, где занимались подростки, попал снаряд. Ирония в том, что в момент удара у них должно было проходить занятие по расписанию, но так сложилось, что они сами его перенесли».

Фото: предоставлено Софией Денисюк, из личного архива

София также вспоминает львовское отделение, к которому присоединилась незрячая девушка. Ментор и другие подростки поддерживали её. «Она рассказывала нам, что это едва ли не первое сообщество, которое её приняло. В котором она почувствовала себя не особенной — условно говоря, не уникальной, — а просто человеком. И в этом тоже причина того, почему мы это делаем».

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«Лучше подать заявку и пожалеть, чем жалеть о том, что не подала»

София учится на магистерской программе по управлению некоммерческими организациями в Украинском католическом университете. Это ее четвертое образование. Она говорит, что у нее большой практический опыт в общественном секторе, но работа с крупными проектами требует постоянного обучения.

В 2025 году София стала номинантом национальной премии «ВплиWOWці». Она подала заявку, чтобы рассказать о своей деятельности и познакомиться с людьми, с которыми можно было бы сотрудничать. «Я всегда открыта к любым новым конкурсам и предложениям. Решила участвовать, так как понимала, что это новая возможность. Это правило, которому я следую с тех пор, как приехала в Киев: всегда говори всему „да“. И я поняла, что лучше подать заявку и пожалеть, чем жалеть о том, что не подала её», — делится София.

Фото: предоставлено Софией Денисюк, из личного архива

После получения награды одна из участниц сообщества зарегистрировалась в качестве ментора урбан-движения. София также стала узнавать людей, которые присоединяются к конкурсам и проектам ее организации. «Очень часто, работая в этой сфере, сталкиваешься с различными вызовами и нередко отдаешь больше, чем получаешь. Подобные моменты действительно придают сил. Мне было приятно познакомиться с новыми людьми, и мы до сих пор следим за успехами друг друга. Я знаю, что могу на них рассчитывать, как и они на меня».

Планы: достучаться до каждой общины

Среди планов Софии — развивать образовательную и просветительскую деятельность во всех населенных пунктах Украины. Она стремится к тому, чтобы подростки из небольших общин имели доступ к возможностям, которых у нее самой не было в детстве: «Я очень хочу, чтобы организация дошла до каждой, даже самой маленькой общины. Я хотела бы, чтобы со временем подростки вспоминали опыт, полученный в детстве, и чтобы он делал их значительно сильнее, чем была я».

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София говорит, что во время поездок в местные центры видит села, разрушенные дома, людей, которые уехали. В то же время подростки рассказывают, как хотят изменить свои города. «Кажется, что в момент полного истощения очень абсурдно планировать дальнейшую жизнь, заниматься проектами, внедрять изменения в общинах, планировать учебу. Но, с другой стороны, это те опоры, за которые мы держимся. Когда видишь этих людей, общаешься с ними, то лучше понимаешь, насколько это важно. Очень приятно чувствовать себя нужной. Я сейчас именно так себя и чувствую, и мне очень хочется и дальше видеть смысл во всем, что я делаю».