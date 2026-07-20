«Сверхсложное вмешательство». Во Львове женщине удалили раковую опухоль печени, проросшую в вены

Львовские и киевские медики провели сложную операцию и удалили 63-летней Лилии раковую опухоль печени, проросшую в вены. Для этого врачам пришлось остановить кровообращение пациентки.

Уникальное вмешательство провели медики Больницы Святого Пантелеймона и Киевской городской клинической больницы № 1, сообщили представители Первого медобъединения Львова.

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«Это сверхсложное вмешательство с применением трансплантационных методик. В Украине таких операций проводят не более десяти в год», — отметили представители медицинского объединения.

Львовянка Лилия обратилась к медикам с жалобами на боль в желудке. УЗИ выявило подозрительное новообразование, а компьютерная томография показала холангиокарциному — раковую опухоль желчных протоков размером около восьми сантиметров.

По словам врачей, у женщины наблюдалось тяжелое течение болезни, поскольку опухоль проросла в три печеночные вены и распространилась на нижнюю полую вену. Из-за этого выполнить стандартное удаление новообразования было невозможно.

Фото: Facebook Первое медицинское объединение Львова

Для проведения сложного вмешательства львовские врачи пригласили коллег из Киева, обладающих необходимым опытом работы с подобными случаями. «Это было вмешательство с чрезвычайно высокими рисками. Сначала мы полностью отключили печень от кровообращения и охладили орган, фактически применив методики трансплантации во время резекции. После этого удалили опухоль и реконструировали все пораженные вены. Операция длилась почти 13 часов и завершилась успешно», — рассказал хирург Киевской городской клинической больницы № 1 Евгений Трегуб.

По словам медиков, такое вмешательство было для пациентки единственным вариантом, поскольку альтернативных методов лечения этого заболевания не существует.

Фото: Facebook Первое медицинское объединение Львова

«Я счастлива, что меня спасли! Когда узнала о диагнозе, поначалу даже не хотела бороться, так как понимала, насколько сложен мой случай и что немногие решатся меня оперировать. Боялась, что, если что-то пойдет не так, стану обузой для родных. К счастью, сегодня все хорошо», — отметила Лилия.