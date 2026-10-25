«Была частью команды». Умерла собака Жуля, которая восемь лет жила на заправке в Киевской области

В Киевской области погибла собака Жуля, которая восемь лет встречала гостей АЗК. Печальной новостью поделились в компании KLO. Жуля погибла после нападения другой собаки.

Жуля была частью команды автозаправочного комплекса сети KLO в Троицком Киевской области на протяжении восьми лет. Несмотря на помощь ветеринаров, спасти жизнь Жули не удалось. Жюля погибла после нападения другой собаки на территории АЗК.

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«Она любила людей. Искренне, безусловно, всем своим большим собачьим сердцем. Встречала гостей, давала лапку, ждала знакомых людей. Она знала, что здесь ее любят. И мы ее очень любили. Эта трагедия напоминает об ответственности каждого владельца за безопасность других животных. Ведь у каждой жизни есть ценность. Жюля оставила нам что-то гораздо больше теплых воспоминаний. Она напомнила, как многое может изменить обычная человеческая доброта. Мы хотим сохранить ее историю. Жюля, спасибо за любовь. Теперь твое место навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Жулю кремируют, и на заправке установят памятную табличку. Украинцы узнали о Жули, когда появилось видео, на котором работник АЗС гладит собаку. Этот момент активно завирусился и растрогал Сеть.

Собака Жуля / Фото: instagram.com/klo.oil