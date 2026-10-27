В 1-м отдельном штурмовом батальоне имени Коцюбайло сделали заявление по поводу смерти харьковского врача Игоря Ревеки, мобилизованного в конце сентября

В 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло прокомментировали смерть харьковского врача Игоря Ревеки, скончавшегося в больнице в Днепре. Причина — злокачественное новообразование сигмовидной кишки.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на пресс-службу подразделения.

Игорь Ревека был мобилизован 25 сентября, а с 27 сентября по 2 октября находился в пункте постоянной дислокации воинской части А4848.

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3 октября врача направили на полигон для прохождения базовой общевойсковой подготовки. 16 октября он скончался вследствие заболевания, не связанного с прохождением военной службы.

«5 октября после жалоб на состояние здоровья он был госпитализирован в медицинское учреждение. Всё последующее время Игорь Ревека находился там. К сожалению, 16 октября он скончался в результате болезни, не связанной с прохождением военной службы», — говорится в заявлении полка.

В подразделении подчеркнули, что все вновь прибывшие бойцы должны пройти базовую общевойсковую подготовку, чтобы получить знания по обращению с оружием, а также навыки ориентирования и тактической медицины.

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В подразделении добавили, что личный состав зачисляют на должности стрелков, гранатометчиков и помощников гранатометчиков, а после прохождения подготовки распределяют с учетом имеющихся навыков и гражданской специальности.

«Игорь Евгеньевич прибыл в часть в звании „солдат“ и, соответственно, должен был пройти курс начальной подготовки. Разумеется, никто не стал бы отправлять такого профессионала заниматься чем-то другим. Но каждый солдат обязан пройти базовую общевойсковую подготовку», — цитирует пресс-службу полка Суспільне.

26 октября Игоря Ревеку похоронили в Златополе. В тот же день в Сухопутных войсках сообщили, что инициировали проверку всех обстоятельств мобилизации врача, а также прохождения им военно-врачебной комиссии, пребывания в воинской части, прохождения подготовки и обстоятельств его смерти.