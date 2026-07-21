Жена, муж и трехмесячная дочь. В Одессе одну из улиц переименовали в честь семьи Глодан, погибшей в результате войны

21 июля, 17:25
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В Одессе одну из улиц назвали в честь семьи Глодан (Фото: Facebook Киевская районная администрация)

В Одессе одну из улиц назвали в честь семьи Глодан (Фото: Facebook Киевская районная администрация)

В Киевском районе Одессы улицу Ильфа и Петрова переименовали в честь семьи Глодан. Жена и трехмесячная дочь погибли в результате ракетного удара РФ, а муж — на фронте.

Об этом сообщили в Киевской районной администрации Одесского городского совета.

23 апреля 2022 года, накануне Пасхи, Юрий Глодан потерял свою семью.

Одесский городской совет
Фото: Одесский городской совет

В момент, когда мужчина вышел в магазин, россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Одессе. В результате погибли его жена Валерия, которая была журналистка, трехмесячная дочь Кира и теща Людмила.

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Facebook Yury Glodan
Фото: Facebook Yury Glodan

После тяжелой утраты Юрий решил вступить в ряды защитников. Сначала он служил в Азове, а впоследствии перешел в Третью штурмовую бригаду. Однако в начале ноября 2023 года стало известно, что Юрий Глодан погиб на фронте.

Это произошло 12 сентября 2023 года во время выполнения боевой задачи под Бахмутом. Мужчина участвовал в штурме. В ходе зачистки штурмовая группа попала под минометный обстрел. Даже получив ранение, Юрий помогал товарищу с эвакуацией, но затем получил второе, смертельное ранение.

Facebook Yury Glodan
Фото: Facebook Yury Glodan

Попрощаться с защитником смогли только в феврале 2024 года. Его похоронили рядом с женой и дочерью.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Одесса Улица Переименование погибшие на войне

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