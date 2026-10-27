IT-специалист из Киева пожертвовал около 150 тысяч гривен на обустройство укрытия в физико-математическом лицее КНУ имени Тараса Шевченко, который он окончил в 2012 году.

Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В сентябре к Дмитрию Чеверде обратилась директор лицея — его бывшая преподавательница — с просьбой помочь в обустройстве укрытия. Он согласился и выделил на это около 150 тысяч гривен. На эти средства удалось полностью оснастить одно из убежищ учебного заведения.

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«Лицей оказал огромное влияние на мое становление и дал возможность начать развиваться в сфере IT. В сентябре ко мне обратилась директор лицея — она в свое время тоже меня учила — и рассказала, что сейчас они собирают средства на обустройство укрытия, в частности на закупку двухъярусных кроватей», — рассказал Дмитрий сообществу программистов DOU.

Обустройство укрытий важно, отметили в лицее, поскольку при учебном заведении есть общежитие, где учащиеся проживают в течение учебного года. Для укрытий также закупают двухъярусные кровати при поддержке других благотворителей.

«Лицей не стоит на месте, а уверенно движется вперед, несмотря на вызовы современности, ведь мы чувствуем поддержку наших учеников, родителей, выпускников и спонсоров. Мы ощущаем поддержку каждого члена большой лицейской семьи», — отмечается в публикации учебного заведения.