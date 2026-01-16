Во Львове местная жительница в одно из утренних дней решила поблагодарить коммунальных работников за их работу и угостила их сладостями.

Об этом девушка по имени Юлия рассказала на своей странице в Threads. «Давно хотела так сделать. Сегодня проснулась раньше и поблагодарила их», — рассказала львовянка.

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На видео она показала, как вышла из дома утром, еще до рассвета. Девушка ходила по улицам города, благодарила коммунальных работников и дарила им сладости — шоколадки, вафельки и батончики.

Уборщики были очень тронуты поступком неравнодушной девушки и благодарили ее за угощение. Тронулись также и пользователи Threads, которые увидели это видео. Сообщение собрало более 167 тысяч просмотров и более 13 тысяч лайков.

«А давайте сделаем это трендом и тогда наше общество понемногу станет добрее и более благодарным! Нам этого очень не хватает сейчас!», — написала в комментариях пользовательница Марта.

Владислава добавила что, рыдает, а Мария Бондаренко рассказала о своем отце, который тоже работает коммунальщиком.

«Мой папа работает в коммунальной службе Киева, ему 64. Сейчас он в 6 утра уже начинает уборку снега, потом едет домой погреться и полежать, а после обеда возвращается к домам и снова расчищает снег и посыпает дорожки. Он также делает это по собственному желанию в выходные дни. Когда я прошу его остаться дома на день и дать спине отдохнуть, он говорит, что не может, потому что там люди, мамы с детьми и колясками, старики. Поэтому им действительно физически очень трудно сейчас, спасибо вам, что цените их труд», — пишет Мария.