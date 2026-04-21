Украинец, воевавший за РФ, попал в плен ВСУ и получил 15 лет за госизмену

Гражданин Украины перешел на сторону РФ и получил приговор 15 лет заключения (Фото: Прокуратура Украины)

Гражданина Украины приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену . Следствие выяснило, что мужчина воевал на стороне оккупантов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным правоохранителей, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области мужчина перешел на сторону военных РФ, а в июне 2023 года гражданин Украины подписал контракт и присоединился к рядам оккупантов.

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«В дальнейшем нес службу в составе подразделений ВС РФ: охранял военные объекты, обеспечивал работу блокпостов, укреплял позиции и фактически участвовал в оккупации украинских территорий», — отметили в Офисе Генпрокурора.

Позже мужчину перевели в другое подразделение и он нес службу непосредственно у линии фронта. За выполнение задач обвиняемый получал средства от страны-агрессора.

Однако в феврале 2025 года во время боевого столкновения защитники Вооруженных сил Украины взяли в плен мужчину. В январе 2026 года осужденному сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), а в феврале обвинительный акт направили в суд.

«Суд согласился с позицией прокурора и признал обвиняемого виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему назначено наказание — 15 лет лишения свободы», — добавили в Офисе Генерального прокурора.