После удара РФ по приюту для животных в Чернигове горожане забрали на передержку более 100 кошек и собак

В среду, 28 октября, Россия нанесла удар беспилотником по ветеринарно-стерилизационному центру Крок до тварин в Чернигове. После призыва приюта забрать животных на передержку жители города разобрали по домам более 100 кошек и собак.

В результате удара РФ по коммунальному предприятию — ветеринарно-стерилизационному центру Крок до тварин — там погибла одна собака, а еще трое котов и одна собака получили ранения. Также пострадали три сотрудницы приюта. Представители центра обратились к жителям Чернигова с просьбой взять животных на временную передержку на время ремонта: к концу дня горожане забрали домой 101 собаку и кота, а также помогли убрать территорию.

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«Сегодня после прибытия на территорию ВСЦ на передержку забрали 101 животное. Мы верим, что люди прислушались к нашим советам, но все находились в состоянии стресса и под влиянием эмоций, поэтому еще раз обращаемся к тем, кто взял животных: не забывайте, что вы взяли бездомных животных, которые испытывают стресс! Могут возникнуть проблемы с выгулом, стулом, поведением. Кормить — только сухим кормом! Воздержитесь от лакомств, особенно со своего стола», — написали сотрудники организации Крок до тварин.

В центре остались только тяжелобольные и старые животные.

«Территорию очистили от стекла и обломков, выбитые окна заколотили фанерой; ремонтировать поврежденные домики для кошек, операционную и административные помещения будем по мере возможности. Благодарим всех неравнодушных людей, которые приехали и забрали часть собак и кошек. Тяжелобольные и пожилые животные остались в центре. Если вы готовы взять к себе таких питомцев, мы ждем вас через несколько дней. За кошками люди стояли в очереди», — сообщили в приюте.

По данным Национальной полиции в Черниговской области, российские захватчики атаковали Чернигов малогабаритной ракетой Бандероль. Удар пришелся по территории приюта Крок до тварин. Повреждены здания приюта и вольеры. На площадке для выгула образовалась большая воронка. Приют собирает помощь на восстановление помещений и оборудования.