Легендарный Привоз. Что стоит знать об историческом здании Фруктового пассажа на знаменитом рынке, поврежденном ударом РФ

Легендарный одесский рынок Привоз стал одним из мест удара российского агрессора. Он находится в исторической части города, которая находится под усиленной защитой ЮНЕСКО с января 2023 года. В результате удара пожар вспыхнул в двух павильонах и один из них Фруктовый пассаж — павильон, возведенный еще в начале ХХ века.

Вид Фруктового пассажа, начало ХХ века / Фото: @Wikipedia

Проект Фруктового пассажа, как отдельного павильона для продажи на Привозе фруктов и овощей, был разработан в 1913 году. Автором проекта стал украинский архитектор и педагог, профессор Одесского художественного института Федор Нестурх (1857−1936). Здание павильона состоит из четырех двухэтажных корпусов, соединенных между собой арками с коваными воротами, украшенными чугунными вазами с фруктами.

Пассаж возводили с 1914 по 1916 годы. Фруктовый пассаж стал бесспорным украшением Привоза. Несколько лет назад власти Одессы провели реконструкцию павильона.

Фото: @Wikipedia

Фото: REUTERS/ Ирина Назарчук

Фото: REUTERS/ Ирина Назарчук

Фото: @Думская

Фото: @Думская

Фото: @Думская

Идея обустройства рынка на месте торговых рядов возникла в конце века XVIII века на территории Греческого и Старого базаров, где торговали с начала основания Одессы. Здесь появился новый рынок, на котором торговали так называемой привозной продукцией, что называется, «с колес». Отсюда происходит и название рынка. В 1827 году Старый и Новый рынок объединили, здесь начали появляться каменные павильоны.

Кроме Привоза в результате удара дронами в Одессе пострадал Приморский бульвар. В домах, в частности в отеле Лондонский, выбиты окна, повреждены фонари, лавочки, заборы.

По предварительным данным, в Одессе трое пострадавших, спасатели работают в нескольких локациях.