Владелец ждал с раннего утра. Во Львове спасли кошку, которая несколько часов была заблокирована под завалами

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине; одной из целей атаки стал Львов, по которому было выпущено 22 ракеты. В городе значительные повреждения получили два многоэтажных дома. Из одного из них спасатели извлекли уцелевшую кошку.

Спасатели ГСЧС вызволили живую и невредимую кошку из многоэтажки во Львове, частично разрушенной в результате российского удара. Животное несколько часов оставалось заблокированным в пострадавшем подъезде. Кошку по кличке Лампочка с раннего утра ждал ее хозяин.

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Момент спасения животного и передачи любимицы в руки хозяина заснял корреспондент NV Сергей Окунев.

Он сообщил, что животное просидело, заблокированное разрушенными конструкциями дома, несколько часов.

В настоящее время в городе продолжается разбор завалов в двух наиболее пострадавших домах. По состоянию на 17:00 известно об одном погибшем и 34 раненых.

Как сообщил с места событий корреспондент NV, одна из российских ракет, попавшая в третий-четвертый этажи дома, не взорвалась; в противном случае разрушений и жертв было бы гораздо больше. Топливо стало причиной пожара и серьезных разрушений нескольких квартир.