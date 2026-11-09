«Девять лет работы». В результате удара РФ в Кременчуге уничтожен специализированный центр для детей с инвалидностью

Поздно вечером 8 ноября РФ атаковала Полтавскую область ударными беспилотниками. В городе Кременчуг пострадали жилой сектор , гостиница и специализированный центр для детей с инвалидностью.

В результате прямого попадания ударного беспилотника РФ в жилой сектор Кременчуга уничтожен специализированный детский центр Colibri для реабилитации детей с инвалидностью. Здание полностью выгорело; уничтожены кабинеты, реабилитационное оборудование и учебные материалы.

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Об этом сообщили основательницы учреждения Анна Андриенко и руководительница Центра адаптации при общественной организации Инклюзия без ограничений Алла Жмеренецкая.

«Девять лет труда. Всt сгорело… Там не было военных! Детский центр для детей с инвалидностью и три жилые квартиры», — говорится в сообщении центра Colibri.

Фото: Colibri_kremenchuk/Instagram

Центр Colibri работал в Кременчуге девять лет. В нем занимались с детьми с инвалидностью, а также с аутизмом, РАС, ЗПР, ЗРР и проблемами поведения; работали инклюзивный детский сад и специальные группы.

«кцп воюет с детьми с инвалидностью. Уничтожен труд девяти лет. Момент, когда горят третий этаж и огонь перекидывается на второй, а на первом — открытая входная дверь и детские рисунки на стенах, — останется в памяти на всю жизнь. Никакой кцп нас не остановит. Мы будем двигаться дальше, ведь у детей с инвалидностью нет времени ждать», — написала Алла Жмеренецкая.

Открыт сбор средств на восстановление центра для детей с инвалидностью.

«Люди, вы — лучшие! Я не плакала, когда видела, как огонь перекидывается на мою часть дома. Я не плакала, когда видела, как догорают мои надежды на то, что что-то удастся спасти. Я плачу сейчас, потому что получила столько слов поддержки. Потому что незнакомые люди писали мне: „Откройте счет“ — и начинали переводить деньги на восстановление! Люблю всех. Простите, я все еще в шоке… Нас пока не пускают», — написала Анна Андриенко.

Как сообщили в ГСЧС, в результате атаки РФ на Полтавскую область пострадали жилой массив в Кременчуге и предприятие в Кременчугском районе. Пожары возникли в нескольких местах. Были спасены 15 человек, семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток.