Fresh Juice и Зеленая аптека. В результате атаки РФ на Киев уничтожены офис и магазин украинского косметического бренда

В результате ракетной атаки на Киев в ночь на 30 июля в Святошинском районе города были уничтожены офис и магазин популярного украинского производителя косметики Эльфа.

Об этом производитель косметики сообщил в своих социальных сетях.

«Сегодня ночью в результате российской террористической ракетной атаки был полностью уничтожен наш магазин ElfaShop на улице Ивана Дзюбы, 9. Это огромная потеря для всей нашей команды. Боль, ярость и ненависть к российским террористам, которые разрушают наши города, дома и украинский бизнес», — отметили в компании.

Реклама

Также в Сети сообщают, что вместе с магазином пострадал офис компании в Киеве.

«Была ли рядом военная цель? Нет. Там были жилые дома. Но кого это сейчас спасает? Зато акция находит поддержку. Эльфа — производитель огромного ассортимента косметики для аптек и обычных магазинов», — отмечают в Сети.

ФК Эльфа является производителем таких популярных косметических марок, как Зеленая аптека, Fresh Juice, O’Herbal, Dr. Santé и других.

Всего в Украине работает 18 фирменных магазинов этого украинского производителя.

«Мы обязательно восстановим разрушенный магазин. Ведь украинцев можно ранить, но невозможно сломить», — отметили в бренде.

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Ракеты летели на Киев, Львов, Кривой Рог, Винницу, Харьков, Днепр и Сумы. РФ атаковала Украину, применив более 70 ракет и свыше 280 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 55 ракет и 265 дронов. Во Львове, на который было выпущено 22 ракеты, разрушены два многоэтажных дома; один человек погиб, 34 получили ранения. В поселке Радушное (Криворожский район) российская ракета попала в жилой дом, убив членов многодетной семьи. На данный момент известно о гибели шести человек — родителей и четверых детей; еще пятеро детей числятся пропавшими без вести.