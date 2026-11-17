В результате атаки РФ повреждено здание Министерства юстиции Украины
Постраждало здание Министерства юстиции Украины (Фото: Денис Маслов/Facebook)
В ночь на 17 ноября РФ атаковала Киев , Запорожье, Днепр, Черкассы и Харьков. В Киеве повреждения получило здание центрального аппарата Министерства юстиции Украины.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Маслов.
Он отметил, что повреждены помещения центрального аппарата Министерства юстиции Украины, Киевского регионального управления Министерства юстиции Украины и Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз Минюста,
В здании повреждены оборудование, техника и мебель, выбиты окна. К счастью, пострадавших нет.
«С самого утра эксперты Минюста совместно с правоохранительными органами фиксируют последствия обстрела. Мы оперативно восстановим поврежденные помещения. Враг стремится парализовать работу государственных институтов. Однако Министерство юстиции продолжает работать и обеспечивать непрерывность функционирования системы юстиции. Благодарю Силы безопасности и обороны за защиту, а команду Минюста — за стойкость!» — отметил Маслов.
Кроме того, в результате ночных атак на Киев пострадали Северный и Южный мосты, а в Оболонском районе, где было повреждено нежилое здание, погибли два человека.