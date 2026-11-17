В ночь на 17 ноября РФ атаковала Киев , Запорожье, Днепр, Черкассы и Харьков. В Киеве повреждения получило здание центрального аппарата Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Маслов.

Он отметил, что повреждены помещения центрального аппарата Министерства юстиции Украины, Киевского регионального управления Министерства юстиции Украины и Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз Минюста,

Реклама

В здании повреждены оборудование, техника и мебель, выбиты окна. К счастью, пострадавших нет.

Фото: Денис Маслов/Facebook

Фото: Денис Маслов/Facebook

«С самого утра эксперты Минюста совместно с правоохранительными органами фиксируют последствия обстрела. Мы оперативно восстановим поврежденные помещения. Враг стремится парализовать работу государственных институтов. Однако Министерство юстиции продолжает работать и обеспечивать непрерывность функционирования системы юстиции. Благодарю Силы безопасности и обороны за защиту, а команду Минюста — за стойкость!» — отметил Маслов.

Фото: Денис Маслов/Facebook

Кроме того, в результате ночных атак на Киев пострадали Северный и Южный мосты, а в Оболонском районе, где было повреждено нежилое здание, погибли два человека.