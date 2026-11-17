Старейший в городе. В результате атаки РФ в Днепре пострадал Крестовоздвиженский храм
Пострадал Крестовоздвиженский храм (Фото: Суспільне Днепр)
Об этом сообщили в социальных сетях Украинской православной церкви и показали фото обстрела.
В Крестовоздвиженском храме, расположенном в Новокодакском районе города Днепр, взрывной волной выбило десятки окон.
Крестовоздвиженский храм — памятник архитектуры местного значения. Это старейшая церковь Днепра. Храм был возведен на территории козачьей слободы Диевка на средства семьи войскового старшины Максима Дия, основателя слободы. Строительство велось в период с 1803 по 1812 год. Здание выполнено в стиле украинского необарокко.
В 1900—1903 годах церковь была достроена: здесь появилась двухъярусная колокольня в псевдороссийском стиле, а также была возведена кирпичная ограда с выразительными южными воротами в стиле украинского необарокко.
В середине 2010-х годов храм прошел капитальный ремонт и реставрацию. В частности, он приобрел новый цвет — земляничный, вместо традиционного белого.
В результате атаки РФ в Днепре повреждены предприятие, транспортная инфраструктура и частный сектор.