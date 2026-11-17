Об этом сообщили в социальных сетях Украинской православной церкви и показали фото обстрела.

В Крестовоздвиженском храме, расположенном в Новокодакском районе города Днепр, взрывной волной выбило десятки окон.

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Фото: Суспільне Днепр

Крестовоздвиженский храм — памятник архитектуры местного значения. Это старейшая церковь Днепра. Храм был возведен на территории козачьей слободы Диевка на средства семьи войскового старшины Максима Дия, основателя слободы. Строительство велось в период с 1803 по 1812 год. Здание выполнено в стиле украинского необарокко.

Фото: Суспільне Днепр

В 1900—1903 годах церковь была достроена: здесь появилась двухъярусная колокольня в псевдороссийском стиле, а также была возведена кирпичная ограда с выразительными южными воротами в стиле украинского необарокко.

В середине 2010-х годов храм прошел капитальный ремонт и реставрацию. В частности, он приобрел новый цвет — земляничный, вместо традиционного белого.

В результате атаки РФ в Днепре повреждены предприятие, транспортная инфраструктура и частный сектор.