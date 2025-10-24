В Борисполе учителя будут судить за вероятное сексуальное насилие над учениками

В Борисполе 22-летнего бывшего преподавателя местного лицея будут судить за сексуальное насилие в отношении учеников, которое он вероятно совершал, пользуясь доверием детей и своим авторитетом.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

«По данным следствия, мужчина, пользуясь доверием детей и своим авторитетом как учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет», — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Реклама

Отмечается, что один из вероятных потерпевших рассказал маме о преступлении, после чего учителя задержали.

В ходе следственных действий правоохранители также установили, что подозреваемый снимал видео и делал фото порнографического характера с участием несовершеннолетних.

Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 4, 6 ст. 153 и ч. 3 ст. 301−1 УК Украины (сексуальное насилие в отношении малолетних, совершенное повторно; изготовление детской порнографии).

22-летний учитель находится под стражей. В случае доказательства его вины, мужчине грозит пожизненное заключение.