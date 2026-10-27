Убийство с особой жестокостью. В Хмельницкой области осудили мужчину, сбросившего собаку с седьмого этажа
В Хмельницкой области осудили мужчину, который сбросил собаку с седьмого этажа (Фото: advocate-neroda.com.ua)
В Нетешине Хмельницкой области суд признал мужчину виновным в убийстве собаки. Осужденный выбросил той-терьера с седьмого этажа многоэтажного дома.
Об этом сообщили в зоозащитной организации UAnimals.
Инцидент произошел в январе 2027 года. По словам очевидцев, после падения собака еще подавала признаки жизни. Тем временем мужчина спустился на улицу и угрожал задушить животное, но его остановили. Впоследствии животное умерло от полученных травм.
Зоозащитники обратились к правоохранителям с заявлениями и потребовали привлечь виновного к ответственности.
В мае суд первой инстанции приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, но не признал, что преступление было совершено с особой жестокостью.
Прокурор и адвокат обвиняемого подали апелляционные жалобы. В апелляции убийство всё же признали совершенным с особой жестокостью. Наказание оставили без изменений — 5 лет лишения свободы.
«Это не вернет животному утраченную жизнь и не перечеркнет пережитых страданий. Однако любой убийца должен быть наказан, и пусть эта история послужит уроком для всех, кто причиняет вред животным», — отметили в UAnimals.
Напомним, умерла собака Жуля, которая восемь лет жила на автозаправке в Киевской области.